Flugzeugschatten irritiert Autofahrer

Aufgrund des Schattens, den ein landendes Flugzeug über ihn zog, war ein 60-jähriger BMW-Fahrer laut Polizeibericht „offensichtlich derart abgelenkt“, dass er mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Peugeot kollidierte.

Der Unfall ereignete sich am Flugplatz in Unterzeil, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den Schaden beim Unfallverursacher beziffert die Polizei auf etwa 3500 Euro.