Flugzeug landet im Maisfeld

Der 72-jährige Pilot eines Ultraleichtflugzeugs befand sich laut Polizeimeldung am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr nach einem Flug vom Flugplatz Tannheim im Landkreis Biberach auf dem Landeanflug zum Flugplatz Leutkirch. Aufgrund zu geringer Geschwindigkeit verlor er an Höhe und streifte vor dem Erreichen der Landebahn einzelne Maisstauden des sich im dortigen Bereich befindlichen Maisfeldes. Die Maisstauden verfingen sich im Fahrwerk des Flugzeuges. Dem Luftfahrzeugführer gelang es nicht mehr, mit dem Ultraleichtflugzeug bis zur Landebahn zu gelangen. Das Luftfahrzeug setzte im Maisfeld auf und kam dort bereits nach etwa 20 Metern zum Stillstand. Durch die harte Landung im Maisfeld wurde das Fahrwerk des Flugzeugs beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. Der Pilot und der Fluggast stiegen unverletzt aus dem Luftfahrzeug aus. Die Wetter- und Sichtverhältnisse auf dem Flugplatz Leutkirch zur Unfallzeit ergaben keinerlei Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Der Sachverhalt gibt keinen Anlass zur Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Der entstandene Fremdschaden an dem Maisfeld ist als gering anzusehen. Der Luftfahrzeugunfall wurde durch den Polizeiposten Flughafen des Polizeireviers Friedrichshafen aufgenommen.

