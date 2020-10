Flugzeug-Besatzungen messen sich beim Allgäuflug

Nach langen Beratungen hat sich die Fliegergruppe Leutkirch nach eigenen Angaben dazu entschieden, den traditionellen Internationalen Allgäuflug in seiner 54. Auflage am 2. und 3. Oktober am Verkehrslandeplatz Unterzeil durchzuführen.

Wie Vize-Vorstand Eugen Scheuerle versichert, werden dabei die größtmöglichen Corona-Maßnahmen beachtet, um den Besatzungen der ursprünglich 40 gemeldeten Reise- und Ultraleicht-Flugzeuge sowie Motorsegler Schutz vor Infektionen zu bieten. So habe die Fliegergruppe auf die Anmietung des Festsaales im Feuerwehrhaus Unterzeil oder der Festhalle Reichenhofen verzichtet. Die Vorbereitungen der Trainings- und Wettbewerbsflüge, das sogenannte „Briefing“, als auch die Siegerehrung seien in die Werfthalle am Flugplatz Unterzeil verlegt worden, wo für die Teilnehmer die geforderten Abstände untereinander gewährleistet werden.

Die 80 Kilometer langen Trainingsflüge beginnen am Freitag, 2. Oktober, ab 15 Uhr, die Starts zum 54. Allgäuflug selbst sind am Samstag, 3. Oktober, ab 12 Uhr geplant. Hierbei wird eine vorgegebene Wettbewerbsstrecke von etwa 240 Kilometern mit etlichen Wendepunkten und Zeitkontrollen abgeflogen, gekrönt von einer abschließenden Ziellandung auf einem zwei Meter breiten Feld auf der Landebahn in Unterzeil.

Die Bedeutung des alljährlich stattfindenden Allgäufluges, bei dem Teilnehmer aus allen Ecken Deutschlands, der Schweiz und Österreich dabei sind, wird laut Verein unterstrichen durch die Schirmherrschaft von Stefan Klett, dem Präsidenten des Deutschen Aero Clubs (DAeC), sowie dem Mitglied des baden-württembergischen Landtages, Raimund Haser (CDU).