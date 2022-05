Fluglehrer Olaf Erl wird vom Verband geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorstandswahlen waren schnell erledigt: Bei der Hauptversammlung der Fliegergruppe wurden die zur Wahl stehenden bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Vize-Vorstand Oliver Voigt, Kassier Julian Abele und Ausbildungsleiter Remig Läufle leiten neben dem amtierenden Vorstand Frank Hollmann sowie Technikleiter Rainer Wüstenhagen weiterhin die Geschicke des Vereins. H

ollmann gab in seinem Bericht bekannt, dass die Anzahl der Mitglieder im Laufe der vergangenen vier Jahre auf inzwischen 199 angewachsen ist, wobei 155 als „fliegendes Personal“ unterwegs sind. Auch die Flugstunden sind kontinuierlich gestiegen, sodass ein fünftes Flugzeug, eine zweisitzige „Bristell“, angeschafft wurde, sodass dem Verein nunmehr drei 4- und zwei 2-sitzige Motor-Reiseflugzeuge zur Verfügung stehen. Wichtig war dem Vorstand zu erwähnen, dass die vorgestellten 1940 Flugstunden unfallfrei waren, was auch Ausbildungsleiter Läufle in seinem Bericht besonders hervor hob. Derzeit sind zwölf Flugschüler in der Ausbildung, wobei der theoretische Teil überwiegend als Fernkurs erfolgt.

Mit einer stabilen Finanzlage trotz Corona-Krise geht die Fliegergruppe in das neue Geschäftsjahr, so die Ausführung von Kassier Abele, was die Kassenprüfer Karl Lipp und Xaver Herz veranlasste, der anwesenden Versammlung die Entlastung vorzuschlagen. Diese erfolgte einstimmig. Allerdings waren sämtliche Wahlen und Abstimmungen nur den Anwesenden im Feuerwehrhaus Unterzeil möglich, jedoch nicht den Mitgliedern, die virtuell der Veranstaltung beiwohnten.

Eine Überraschung gab es mit der Übergabe der silbernen Ehrennadel des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV) an den langjährigen ehrenamtlichen Fluglehrer Olaf Erl aus Biberach. In Erls Flugbuch stehen etwa 1800 Flugstunden, die er zu einem erheblichen Teil als Fluglehrer für den Privatpilotenschein und die der Ausbildung anschließenden Nachtflug-Berechtigung „abgeflogen“ ist. Begonnen hat seine Karriere mit der Fallschirmspringer-Lizenz, der verschiedene Berechtigungen folgten, wie denen für ein- und zweimotorige Flugzeuge und Wasserflugzeuge sowie die Instrumentenflug-Lizenz. Seit nunmehr 20 Jahren bildet Erl Flugschüler aus, was der Verband, aber auch die Fliegergruppe mit der Ehrennadel als Auszeichnung würdigte.