Fliegergruppe Leutkirch veranstaltet Allgäuflug

Zum 55. Mal laden die Leutkircher Flieger zum internationalen Allgäuflug ein. Am Samstag ist dieser Navigationswettbewerb mit Ausweichtermin Sonntag vorgesehen und wird unter den geltenden Corona-Verordnungen ausgerichtet, so Wettbewerbsleiter Eugen Scheuerle von der Fliegergruppe in einer Pressemitteilung.

Der Start des Wettbewerbs ist der Verkehrslandeplatz Leutkirch-Unterzeil, angemeldet haben sich 30 Flugzeug-Besatzungen mit Reiseflugzeugen, Motorseglern und Ultraleicht-Flugzeugen. Wenn es das Wetter erlaubt, führt die Strecke über vorgegebene Wendepunkte und dem Auffinden von Streckenfotos in den Raum Lindenberg und Kempten, zum Forggensee und Schongau. Um genaue Daten über die geflogenen Wendepunkte und die Flughöhe zu erhalten, sind die Flugzeuge mit „Daten-Loggern“, einem Speichergerät, ausgerüstet die es der Wettbewerbsleitung erlauben die Flüge neutral zu bewerten. Der Festabend mit Siegerehrung ist in der Werfthalle beim Flugplatz vorgesehen.