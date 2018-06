Fliegergruppe lädt zum 49. Allgäuflug nach Unterzeil ein

Auf dem Verkehrslandeplatz in Unterzeil gibt es am Samstag, 9. Mai, wieder viele „Luftfahrzeuge“ zu sehen.

Die Fliegergruppe Leutkirch erwartet zu ihrem traditionellen Navigations-Wettbewerb bis zu 30 Motorreiseflugzeuge, Motorsegler und Ultraleicht-Flugzeuge, heißt es in einer Mitteilung. Nicht nur „alte Hasen“ der Fliegerei, sondern auch Einsteiger treffen sich seit mehr als vier Jahrzehnten zu diesem friedlichen, unverkrampften und unverbissenen „Wettstreit“, heißt es weiter. Etliche Teilnehmer, die aus allen Ecken Deutschlands kommen, werden bereits am Freitagnachmittag erwartet, wobei die Mehrzahl am Samstagmorgen eintreffen werde.

Das Ziel des Wettbewerbs sei die fliegerische Weiterbildung, um die Flugsicherheit zu erhöhen, sowie die Nachwuchs-Förderung. Zudem trage der Allgäuflug zusammen mit dem folgenden Südwestdeutschen Rundflug dazu bei, den Baden-Württembergischen Landesmeisters zu ermitteln.

Die Region von oben kennenlernen

Am Freitagnachmittag starten die „Flachländer“ nach entsprechender Einweisung zu einem von erfahrenen Bergfliegern geführten Alpenflug, um die Region von oben besser kennenzulernen. Am Samstagmorgen gibt es für alle Teilnehmer ein ausführliches „Briefing“, eine Einweisung der Piloten mit professioneller Wetterberatung, bevor sie ihre Aufgaben bekommen.

Die erste Maschine hebt um 11.45Uhr von der Unterzeiler Piste ab; im Minutentakt verlassen die Flugzeuge dann den Leutkircher Raum in Richtung Bayern, teilt die Fliegergruppe mit. Die vorgegebene Strecke führe auf einem Rundkurs anhand Fotobögen und Aufgabenblättern nach Kempten zur Zwischenlandung mit einer „Sonderprüfung“. Der zweite Teil des Wettbewerbs gebe Kurse zunächst in Richtung Bodensee vor, danach ende der Allgäuflug wieder in Unterzeil mit einer Ziellandung.

Die ersten Maschinen landen dort laut Mitteilung gegen 15.30 Uhr. Traditionsgemäß laden die Mitglieder der Fliegergruppe danach zum Plausch der Besatzungen bei Kaffee und Kuchen im Clubheim ein, gefolgt vom Festabend mit Siegerehrung im Feuerwehrhaus Unterzeil. Sollte das Wetter am Samstag schlecht sein, wird der Allgäuflug nach Möglichkeit am Sonntag nachgeholt, so die Fliegergruppe.