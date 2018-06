Flexible Fertigung mit guter Infrastruktur

Der CDU-Ortsverband Eisenharz hat unlängst die Firma ATE Antriebstechnik und Entwicklungs GmbH besichtigt. Wolfgang Merath und Wolfgang Thaler, zwei der Geschäftsführer, stellten den 32 Interessierten das Leutkircher Unternehmen vor.

Die im Jahr 2000 gegründete ATE Antriebstechnik und Entwicklungs GmbH entwickelt und produziert mit 72 Mitarbeitern Kernkomponenten für elektrische Spezialantriebe. Wichtige Kunden finden sich im Bereich der Werkzeugmaschinen- oder auch Luftfahrtindustrie. Bei einem Rundgang durch die Firma bekamen die Besucher einen Eindruck von der flexiblen Fertigung. In den vergangenen zwei Jahren wurde kräftig in neue Maschinen sowie in das neue Büro- und Produktionsgebäude investiert, heißt es in einer Mitteilung. Der firmeneigene VW E-Caddy fand großes Interesse bei den Gästen. Die elektrische Maschine stammt aus dem Hause ATE. Auch an anderen umgesetzten Projekten, wie der Gebäudeheizung mit Pellets oder der Photovoltaikanlage mit Eigenstromnutzung, wurde den Besuchern gezeigt, dass bei ATE sensibel mit Energie- und Umweltresourcen umgegangen werde. Der Erfolg des Unternehmens ist der Einschätzung der Geschäftsleitung auch auf den Standort „Allgäu“ mit einer guten Infrastruktur zurückzuführen. Damit schloss sich auch der Kreis mit dem Leitspruch des CDU-Ortsverbands Eisenharz: „Leben und Arbeiten in Argenbühl und Umgebung“. Bei einem abschließenden Imbiss nutzten die Besucher die Gelegenheit zu Gesprächen.