Flexi Bar und Französisch bei der VHS lernen

Die Volkshochschule (VHS) Leutkirch informiert, dass für zwei Kursangebote, die in der kommenden Woche beginnen, noch freie Plätze zu belegen sind.

Am Montag, 28. September startet Dozentin Marlies Rauh mit dem Kurs Flexi Bar ab 20 Uhr. An zehn Terminen können die Teilnehmer aktiv lernen, wie Tiefenmuskulatur auf einfache Art und Weise gekräftigt werden kann, heißt es in einer Mitteilung. Am selben Abend beginnt auch ein Französischkurs bei Sprachlehrerin Nadine Guglielmetti-Weiss. Fortgeschrittene Anfänger lernen an zehn Abenden in Vergangenheit zu sprechen, der Wortschatz soll weiter aufgebaut und Kommunikation geübt werden, heißt es weiter. Informationen und Anmeldung in derVHS-Geschäftsstelle, Marktstraße 32, Telefon 07561/87188.