Fischer fischen Leutkircher Stadtbach ab

Der Fischereiverein Leutkirch hat am Mittwochabend den Stadtbach abgefischt. Die eingefangenen Fische wurden in die Wurzacher Ach gebracht. Nötig geworden war die Aktion wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze. Den Fischen droht ein Massensterben. Der Stadtbach ist von den Wetterfolgen besonders betroffen. Der Fischereiverein hat dort bereits in den vergangenen Tagen ein gutes Dutzend tote Fische entfernt. Wie der Vereinsvorsitzende Frank Scherer sagt, würde womöglich in den nächsten Tagen auch noch die Eschach abgefischt.

„Die Lage spitzt sich zu“, meint Scherer. Ein Brennpunkt ist offenbar der Stadtbach. Mehr Ursachen kommen zusammen. Wegen der Trockenheit ist wenig Wasser im Bachbett. Die Hitze macht den Fischen zusätzlich zu schaffen. Bei Wassertemperaturen von 27 oder 28 Grad wird es für sie grenzwertig. „Hinzu kommt aber noch, dass vom Stadtweiher Blaualgen in den Stadtbach geschwemmt werden“, erklärt Scherer. Sie sind nicht nur giftig, sondern können den durch die Hitze sowieso schon gesunkenen Sauerstoffgehalt im Wasser zusätzlich stark verringern. Anhaltende Wärme trägt üblicherweise zu einem explosionsartigen Wachstum dieser Algen bei.

Der Fischereiverein hat für sein Vorgehen die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen bekommen. Sie gilt auch für das Abfischen der Eschach. „Berührt wäre vor allem das Stadtgebiet“, sagt Scherer. Die Eschach-Fische würden dann anders als die Stadtbach-Fische in eine Teichanlage nach Herbrazhofen kommen. Ob diese Abfisch-Aktion aber überhaupt angesetzt werde, so Scherer, hänge von der Wetterentwicklung ab. Würde es regnen, könnte sich die Lage wohl entspannen.

Ab Freitag haben die Meteorologen eine entsprechende Wetterlage angekündigt. Deshalb will der Fischereiverein erst einmal abwarten und kurzfristig entscheiden. Grundsätzlich sei ein Abfischen der Eschach bereits am Donnerstagabend möglich, so Scherer.

Indes hat die Feuerwehr am Mittwochabend mit Hilfe einer Umwälzpumpe beim Café „Zimt & Zucker“ Sauerstoff in die Eschach eingetragen. So soll den Fischen geholfen werden.