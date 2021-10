In einer Fischzuchtanlage in Adrazhofen sind am Wochenende zahlreiche Fische verendet. Das teilt die Polizei mit. Ursächlich dürfte hierfür eine Verschmutzung des Wassers in der Aufzuchtanlage sein.

Als Grund für die Verunreinigung wird derzeit von Polizei und Landratsamt das Jauchen der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen angenommen. Wie hoch der entstandene Schaden durch das Fischsterben ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.