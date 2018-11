Fische beziehen ihr Winterquartier

Etwa 40 Mitglieder des Vereins Anglerfreunde Leutkirch, haben von Mittwoch bis Samstag an die 800 ehrenamtliche Stunden mit dem Abfischen des Stadtweihers verbracht. Dieser soll mit dem Durchfrieren in den Wintermonaten von Schlamm befreit werden. Unzählige Fische wurden dabei in andere Gewässer umgesetzt.

Mit der Aktion soll gleichzeitig die Wasserqualität des Stadtweihers gesichert werden. Eine Herausforderung, die die Anglerfreunde vier Tage lang rund um die Uhr vor eine gigantische Aufgabe gestellt hat.

Um das gesamte Unternehmen für die Helfer etwas gemütlicher zu machen, hat der Verein mit einem beheizten Zelt und einer deftigen Bewirtung direkt vor Ort bestens vorgesorgt. „Wir müssen Tag und Nacht da sein, alleine schon wegen der Gerätschaften, aber hauptsächlich, um den Wasserstand zu regulieren sowie die Fische nach und nach herauszuholen“, so Florian Rebhuhn, Vorsitzender des Vereins.

Unter dem Zungerbrecher-Motto „Fischers Fritz fischt frische Fische“ haben die Anglerfreunde eine unzählige Menge von Fischen wie Karpfen, Schleien, Zander, Forellen, Barsche oder Hechte aus dem Stadtweiher geholt, um die meisten bis zum Frühjahr in einem Winterquartier in der Nähe unterzubringen.

Eine ziemlich glitschige und feuchte Angelegenheit, denn hier stand für die Mitglieder absolute Trittsicherheit im Vordergrund, um nicht ins Wasser zu fallen.

Im Frühjahr geht’s zurück

Im Frühjahr werden die Tiere dann wieder im Stadtweiher eingesetzt. Ein Teil des Fangs wurde, um die Kosten decken zu können, an andere Vereine oder direkt vor Ort und bereits zerlegt an Privatpersonen verkauft. Zuvor musste der Verein jedoch beim Fischgesundheitsdienst in Aulendorf ein Gesundheitszeugnis erwerben, um Viren, Seuchen oder sonstige Fischkrankheiten auszuschließen zu können.

„Innerhalb des Vereins ist es unsere Aufgabe auf die Fischhege und -pflege sowie auf die Natur und Gewässer zu achten“, erklärte Michael Albrecht, stellvertretender Gewässerwart. Neben, dem kontrollierten und für Fische schonenden Abfischen, gehört laut Albrecht auch das regelmäßige Säubern des Stadtweihers.

Bis 2010 mussten die Mitglieder des Vereins jährlich abfischen. Dann baute das Regierungspräsidium im Zuge seines Programms zur Sanierung oberschwäbischer Seen das Schlammabsetzbecken im Ablauf des Stadtweihers. Außerdem wurde damals der Abfischkasten von den Anglerfreunden saniert. Seitdem erfolgt das Abfischen nur noch alle vier Jahre.