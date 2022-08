First Contact: Jugend klettert im Fels

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. Juli ging es für die neu gegründete Klettergruppe der Jugend-DAV Sektion Leutkirch zum ersten Mal nach draußen an den Fels. Alle waren gespannt darauf, die seit März in der Halle gelernten Kletter- und Sicherungstechniken in der freien Natur anzuwenden. Der Klettergarten in Koblach, Österreich, bot dafür das optimale Gelände. Klettern von fünf bis 35 Metern Höhe, von Platten- bis Wandklettern, alles konnte ausprobiert werden und wurde begeistert umgesetzt. Schnell wurde allen Beteiligten klar: draußen ist anders – und wir brauchen mehr davon. Alle Infos per Mail bei jdav@alpenverein-leutkirch.de Foto: Andreas Dehner