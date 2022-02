Firma Oesterle Immobilien mit Preis prämiert

Das Leutkircher Unternehmen Oesterle Immobilien GmbH ist von dem Immobilienmagazin „Bellevue“ mit dem Qualitätssiegel „Bellevue Best Property Agents“ ausgezeichnet worden. Wie die Firma in ihrer Pressemitteilung erklärt, gilt die Auszeichnung als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister.

Eine sechsköpfige Jury der Immobilienwirtschaft und Bellevue-Redakteuren prüft demnach jedes Jahr neu, welche Unternehmen die Bewertungskriterien erfüllen und ausgezeichnet werden. Bewertungskriterien sind die Punkte Seriosität, Erfahrung, Fachwissen, objektive Beratung, Marktkenntnis, attraktives Angebotsportfolio, umfassendes Dienstleistungsangebot und Zuverlässigkeit.

Dazu Kai Oesterle: „Wir fühlen uns geehrt, dass unser Unternehmen in diesem Jahr als ,Bellevue Best Property Agent’ ausgezeichnet wurde. Es ist eine Anerkennung für unsere nachhaltig erfolgreiche Arbeit, unsere Fachkompetenz sowie unseren besonderen Kundenservice.“