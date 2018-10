Firma Gruschwitz spendet an Kinderhospiz

Das Unternehmen Gruschwitz hat 1000 Euro an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gespendet. Geschäftsführer Ditmar Schultschik sprach angesichts der dort benötigten 700 000 bis eine Million Euro pro Jahr von einem „Tropfen auf den heißen Stein“. Das dementierte Brigitte Waltl-Jensen vom Förderverein des Hospizes sofort: „Wir sind froh, dass es viele, viele kleine Spenden sind, die bei uns eingehen.“

Für den laufenden Betrieb würde die gespendete Summe verwendet, etwa für Reit-, Mal- und Hundetherapie. Bis zu acht Familien können gemeinsam mit Eltern und Geschwistern im Kinderhospiz ein todkrankes Kind begleiten. Auch die Personal- und Pflegekosten wären hoch, so Waltl-Jensen, die gleich noch die Geschäftsführer und alle Interessierten zum „Tag der offenen Tür“ am 25. November einlud.

„Vor Jahren“, sagte Schultschik, „ist bereits schon einmal eine Weihnachtsspende ans Kinderhospiz gegangen, damals kam der Kontakt über den Talk im Bock zustande.“ Sie wollten in der Vorweihnachtszeit keine Schokolade oder Wein an ihre Kunden verteilen, sondern Organisationen in der Region unterstützen. Ein Glücksfall für das Kinderhospiz, da dort derzeit etwa 60 Prozent der Kosten über Spenden finanziert werden müssen. Den Rest übernehmen die Krankenkassen.