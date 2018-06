Finnland zum Anziehen

November 2012, Ski-Weltcupauftakt im finnischen Wintersportparadies Levi: Die finnische Top-Athletin Tanja Poutiainen heizt beim Slalom der Damen den Berg hinunter, lässt die Tore hinter sich flattern – und landet am Ende hinter der Deutschen Maria Höfl-Riesch auf Platz zwei des Wettbewerbs. Was die Zuschauer vor Ort oder im Fernsehen sehen, sind dabei vor allem drei Farben: Grün-Rot und Weiss.

Es ist das Design des Skianzug der Sportlerin, der heute wie kaum ein anderes Merkmal für Wiedererkennung und Aufmerksamkeit beim Publikum sorgt. Dass es den Anzug gibt, hat Poutiainen aber einer Frau zu verdanken, die hier aus der Region stammt.

Die Rede ist von Bettina Kiebler. Aufgewachsen in Aitrach hat es die Allgäuerin in den letzten Jahren zu einer gefragten Modedesignerin für Ski- und Sportkleidung gebracht. Seit gut anderthalb Jahren steht sie unter Vertrag des finnischen Skibekleiders „Halti“, verantwortet dort die gesamte Jahreskollektion vom Weltcupteam bis zu den Produkten, die am Ende für Kunden um Laden hängen.

Das Skiunternehmen versucht derzeit nicht nur auf dem skandinavischen, sondern auch auf dem zentraleuropäischen Markt Fuß zu fassen. Kiebler war da wohl zu rechten Zeit am rechten Ort: „Die suchten jemand, der in der Gegend lebt“, sagt sie und meint damit vor allem das Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz, Mekka der Skifahrer. „Außerdem kenne ich hier den Markt“; sagt die Modedesignerin weiter.

Kiebler unterschrieb den Vertrag mit den Finnen und hält seither die Fäden für Skibekleidung in der Hand, die eigentlich so aussehen soll, als ob sie aus einem der nördlichsten europäischen Länder kommt. Finnland, das assoziieren die meisten mit weiten, fast unbewohnten Landschaften, Natur, Kälte und arktischen Gefühlen. Kieblers Kleidung soll dieses Gefühl als Skianzug, Handschuh oder Mütze rüberbringen. Wenn das funktioniert, dann hätte der Name ihres Arbeitgebers auch hierzulande eine „Marken-DNA“, sagt Kiebler. Dann hätte eine Skijacke eine Geschichte zu erzählen. Und ohne solche Geschichten, würde sich heute kaum ein Produkt verkaufen.

So sitzt Kiebler, die ihr Handwerk erst in Stuttgart, später an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim gelernt hat, immer wieder an ihrem Arbeitsplatz in Seefeld-Hechendorf unweit des Ammersees. Ja, sie hat Aitrach mittlerweile den Rücken gekehrt, besucht aber immer wieder ihre dort lebende Mutter. In Seefeld macht sie sich stattdessen Gedanken, wie sie Jacken, Skihosen, Handschuhe und weitere Accessoires so gestaltet, dass der Kunde ihre Finnland-Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes „kauft“. „Ich experimentiere dann zum Beispiel mit Farben“, sagt sie und verweist auf frische, klare Farbtöne, die die Menschen eher mit Finnland assoziieren würden als etwa ein erdiges Braun. Daneben geht es um Aufdrucke, Muster, für die sie sich durchaus von den Traditionen der finnischen Lappen inspirieren lässt. Und auch der Name der Klamotten spielt am Ende eine Rolle. So heißt eine ihrer aktuellen Jacken „Lumikoii“ – wenn das nicht finnisch klingt.

Die Verbindung ihres Berufs als Modedesignerin mit dem Sport ist für Bettina Kiebler indes kein Zufall. In Aitrach hat sie schon in Kindestagen die Islandponys der Familie geritten, lernte die Liebe zum Snowboardfahren kennen. Später kam das Surfen dazu – daher wurde etwa eine Münchner Design-Schmiede des Surflabels „Fanatic“ einer ihrer ersten Arbeitgeber.

Heuer will sie dagegen vorerst dem finnischen Unternehmen treu bleiben, für das sie mittlerweile schon an der Jahreskollektion 2014/15 sitzt - lange Vorlaufzeiten seien wegen des komplizierten Ablaufs in der Gestaltung einer Modekollektion auf ihrem Gebiet unabdingbar. Im Februar nächsten Jahres wird Kiebler dann auch das erste Mal die Produktionsstätten ihrer Modekollektion in Asien besuchen. Dort wird sie auch sehen, unter welchen Bedingungen die Kleidung für Skifans in Europa hergestellt wird. Sie stimmt zu, dass viele Hersteller von Outdoor- und Sportkleidung in der Vergangenheit wegen wenig sozialer Produktionsbedingungen in Billiglohnländern ins Gespräch gekommen seien. Bei ihrem Arbeitgeber solle dieses Thema aber angeblich ernst genommen werden.