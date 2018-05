Fingerzeige für die Kirche der Zukunft

Nicht repräsentativ, sehr wohl aber aussagekräftig: So schätzen der katholische Stadtpfarrer von St. Martin, Karl Erzberger, und Pastoralreferent Benjamin Sigg die Ergebnisse der Umfrage zur „Kirche am Ort“ ein. Die Auswertung der 50 Fragebögen ist beendet, jetzt gehen der Kirchengemeinderat und das Organisationsteam daran, aus den Vorschlägen für die Zukunft unter anderem ein neues Leitbild zu erstellen. Dieses soll voraussichtlich im Herbst auf einer Klausur erarbeitet werden.

„Die Kirche ist im Umbruch“, sagt Pfarrer Karl Erzberger und deutet auf den immer noch wegen der laufenden Renovierungsarbeiten eingerüsteten Turm von St. Martin hin. Das passe zu dem 2015 in der katholischen Kirche angestoßenen Erneuerungsprozess, insbesondere die Lage und die Angebote der Kirche vor Ort auf den Prüfstand zu stellen. Weil dabei Transparenz ein wichtiges Anliegen gewesen sei, können in St. Martin mittlerweile die eingegangenen Antworten auf Schautafeln eingesehen werden. „Wir haben nichts geschwärzt oder gestrichen“, sagt Sigg.

Angebote gegen Alleinsein

„Vermissen Sie etwas?“ Unter den fünf Fragekomplexen nimmt in der Nachschau dieser Punkt im Gespräch mit der Redaktion einen besonderen Schwerpunkt ein. Dabei ist Sigg aufgefallen, dass Angebote gegen das Alleinsein gerade auch im Alter die Gläubigen stark umtreiben. „Ich fühle mich einsam, mich plagen Sorgen, Ängste, ich fühle mich von der Kirche zu wenig abgeholt“, aus solch einer Aussage leiten Sigg und Erzberger einen klaren Handlungsauftrag für ihre seelsorgerische Arbeit ab. „Menschen eine Stütze sein“, ist an anderer Stelle zu lesen. „Orte des Zuhörens“ sind gewünscht worden oder auch ein „Talk“ nach dem Gottesdienst.

Nun sind Wünsche nicht automatisch mit Kritik gleichzusetzen an dem, was die Kirche schon anbietet. Sigg stellt aber klar, dass sich St. Martin auch im organisatorischen Bereich durchaus neu aufstellen kann und muss, um die Präsenz vor Ort zu intensivieren. „Wir müssen noch näher an die Menschen kommen“, sagt Erzberger, und er denkt dabei vor allem an jene Bevölkerungsschichten, die nicht so stark an das aktive Leben in der Kirchengemeinde gebunden sind. Die Resonanz auf die Fastenpredigten in diesem Jahr hätte klar gezeigt, dass die Suche nach Antworten auf Glaubensfragen die Menschen über die Konfession hinaus fessele.

Nun lautet eine Antwort, die auf den Fragebögen bei St. Martin eingetroffen ist, zur aktuellen Bestandsaufnahme auch: „Sie ist für die Menschen da.“ Gelobt wird das Bekenntnis zur Ökumene, das große Engagement im Sozialen. Von Offenheit ist die Rede, auch wenn es an anderer Stelle heißt: „Es fehlen weibliche Pfarrer, Diakoninnen, Unsicherheit bei Geschiedenen.“ Kirchenpolitisch hochsensible Themen wie diese können die Verantwortlichen von St. Martin nicht eigenständig lösen. Sie können sie aber weitertragen.

Karl Erzberger und Benjamin Sigg sind deshalb für jede Stellungnahme, die eingetroffen ist, dankbar: „Die Verschiedenheit der Kommentare, die große Bandbreite, das gibt uns viele Fingerzeige“, sagt der Stadtpfarrer.