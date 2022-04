Film und Gespräch im Centraltheater

Am Freitag, 29. April, findet im Leutkircher Kino nach langer Pause wieder eine öffentliche Veranstaltung statt, die von der elobau Stiftung in Kooperation mit dem Verein „Pure Water for Generations e.V.“ und dem Cineclub Leutkirch organisiert wird. Zu sehen sein wird der Film „2.467 km - Eine Reise bis ins Schwarze Meer“. Es ist die Dokumentation über das Abenteuer von Pascal Rösler, der alleine auf einem StandUp-Paddle-Board (SUP) eine 63tägige Reise von München auf der Isar und Donau bis ins Schwarze Meer unternommen hat. 360 Stunden war der Aktivist auf dem Brett bis er nach rund 600.000 Paddelschlägen sein Ziel, die Donaumündung am Schwarzen Meer, erreicht hat. Rösler hat diese Strapazen auf sich genommen weil er aufmerksam machen möchte auf eine weltweit ständig zunehmende Verschmutzung des Wassers und der Flüsse und damit auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlage insgesamt. Ein Filmteam hat Pascals Reise an 20 Tagen begleitet und daraus einen mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm gemacht. „Wir müssen unseren Lebensstil grundlegend überdenken und ändern“, ist Pascal Röslers Credo. Die Tatsache, dass alleine die Donau rund 4 Tonnen Plastik pro Tag ins Schwarze Meer transportiert, sei für ihn mehr als alarmierend.

Auf Einladung der elobau Stiftung kommt Pascal Rösler zur Vorführung ins Centraltheater. Im Anschluss steht er für ein Gespräch über seine Mission und Vision zur Verfügung. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter www.lena-forum.de ist erforderlich.