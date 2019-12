Film thematisiert sexualisierte Gewalt

Das Jugendhaus Leutkirch hat mit dem Verein Brennessel einen Kurzfilm gedreht, der am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr ins Jugendhaus „Click or Crash“ in der Poststraße 8 in Leutkirch erstmals gezeigt wird. Im Anschluss findet eine kurze Diskussions- und Fragerunde statt, die in einem offenen Abend endet. Anwesend sind Vertreter der Beratungsstelle Brennessel, die Jugendhausleitung und die Filmcrew.

„Sexualisierte Gewalt findet jeden Tag und überall statt. Meistens bleibt sie lange anonym und kann so viel Schaden anrichten. Dem wollen wir gemeinsam entgegenwirken“, sagt Andreas Fuchs, Fachberater beim Verein Brennessel, zu den Hintergründen der Filmproduktion. Hierzu hat sich laut Pressemitteilung die spezialisierte Fachberatungsstelle aus Ravensburg und das Jugendhaus Leutkirch mit dessen Besuchern und Aktivenräten zu einem Kooperationsprojekt zusammengeschlossen, um sich ausführlich dem Thema „Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Ravensburg“ zu widmen. „Für das Jugendhausteam ist dieses sensible und aktuelle Thema sehr wichtig. Denn schon bei den Vorbereitungen der Szenen kamen wesentliche und wertvolle Gespräche zustande, die anschließend persönlich im geschützten Rahmen thematisiert wurden“, so Jugendhausleiter Dietmar Müller.

In gemeinsamer Arbeit von Fachkräften, Jugendlichen des Jugendhauses, Gemeinden, öffentlichen und sozialen Trägern sowie dem jungen Filmemacher Cenk Yagkan wurde derKurzfilm „Breche dein Schweigen“ gedreht. Er soll Mut machen, sich gegen sexuelle Gewalt zu stellen und auch bei Betroffenheit nicht zu schweigen. Der Film diene der Aufklärung und soll auf verschiedenen Präventionsveranstaltungen, Fortbildungen und sonstigen öffentlichen Anlässen gezeigt werden. Zusätzlich werde es laut Ankündigung des Filmabends einen Shortcut als Trailer mit weiteren Hinweisen zu Hilfsangeboten auf den Sozialen Medien der Kooperationspartnern geben.