Film dreht sich um Vielfalt des Lebens in der Wiese

Der Cineclub, die NABU-Gruppe Leutkirch und der Umweltkreis laden am Mittwoch, 25. September, um 20 Uhr zu einem Filmabend in Centraltheater unter dem Titel „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ ein. Das neueste Werk des international renommierten und mehrfach preisgekrönten Naturfilmers Jan Haft ist im April 2016 erschienen, wie es in der Vorschau heißt.

Der Film soll die Zuschauer in eine Welt voller Wunder und Überraschungen entführen, welche durch die intensive Landnutzung sehr selten geworden ist. In nie gesehenen Bildern und mit großem, technischen Aufwand gedreht, stellt die Dokumentation einige der schönsten und skurrilsten Bewohner der Wiese vor. Die Hauptdarsteller des Filmes sind junge Reh-Zwillinge, die ein Leben zwischen Waldrand und Wiese führen.Das Zusammenspiel der Arten, die Abhängigkeit der Tiere und Pflanzen voneinander mache die Blumenwiese zu einem Kosmos, in dem es viel zu entdecken gebe. Der Eintritt zum Filmabend kostet sieben (ermäßigt sechs) Euro.