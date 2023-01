Feuerwehrleute für kräftezehrenden Einsatz bei Center Parcs geehrt

Die Geehrten und Beförderten

Geehrt wurden: Ulf Fässler, Dieter Loleit, Martin Waizenegger (alle Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Einsatzdienst), Werner Klemm (Ehrenzeichen in Silber der Stadt Leutkirch), Sven Loleit (Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Einsatzdienst), Patrick Fritz, Felix Gegenbauer (Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Einsatzdienst).

Befördert wurden: Christian Herter (zum Oberbrandmeister), Patrick Fritz (Hauptfeuerwehrmann), Felix Hartneck, Felix Rauh, Julia Schleinin, Bianca Schumacher (Oberfeuerwehrmann), Tom Böttcher (Feuerwehrmann), Samuel Riedle (Aufnahme in Einsatzabteilung).