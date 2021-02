Feuerwehrhaus: Standortfrage soll 2021 entschieden werden

Im Gespräch mit Vertretern der Jungen Union Leutkirch hat Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bestätigt, dass noch in diesem Sommer Standortvorschläge der Stadtverwaltung für ein neues Feuerwehrhaus dem Gemeinderat vorgelegt werden. Wie Matthias Hau, Vorsitzender der Jungen Union Leutkirch-Aichstetten, mitteilt, soll so gewährleistet werden, dass bis Ende des Jahres der endgültige Platz des neuen Feuerwehrhauses gefunden ist. „Die Junge Union ist begeistert, dass Herr Henle seine volle Unterstützung für die Findung des neuen Standorts zusichert“, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss sollen demnach die Mitglieder der hiesigen Feuerwehr im Rahmen einer Informationsveranstaltung in Kenntnis gesetzt werden, sofern es die Pandemielage zulässt. Teure Ersatzbeschaffungen, Gefahren für die Einsatzkräfte und Platzprobleme könnten nach dem Neubau der Vergangenheit angehören. Nach Einschätzung von OB Henle seien vier Jahre der realistische Zeitplan für die Umsetzung des Bauvorhabens, wenn der Gemeinderat grünes Licht gebe und die Finanzmittel bereitstehen. „Dank des Oberbürgermeisters kann die Leutkircher Feuerwehr aufatmen und hat endlich einen Zeitplan vor sich“, so der Vorsitzende Matthias Hau erleichtert.

Trotz dieses Meilensteins setze sich die Leutkircher Junge Union weiterhin für eine schnelle Planung und Umsetzung des Neubaus ein. „Auch die Jugendarbeit und die Ausbildung neuer Mitglieder wird davon profitieren“, so das Vorstandsmitglied Lukas Waldhoff.