Feuerwehr Wuchzenhofen wählt neues Führungsduo

Die Feuerwehrabteilung Wuchzenhofen hat auf ihrer Hauptversammlung ein neues Führungsduo gewählt. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemeldung mit.

In der ehemaligen Schule in Niederhofen blickte Abteilungskommandant Joachim Remlinger auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das neben vielen Einsätzen auch von zahlreichen Aus- und Weiterbildungen geprägt war. In insgesamt 18 Einsätzen rückte die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz und 17 technischen Hilfeleistungen aus. Um die für Einsätze nötige Routine zu haben, wurden von allen Löschgruppen regelmäßig Proben abgehalten. Abgerundet wurden diese durch die tgemeinsame Herbstübung aller drei Löschgruppen. Stadtkommandant Michael Klotz lobte die Motivation und das hohe Ausbildungsniveau der Abteilung. An insgesamt 18 Lehrgängen nahmen Mitglieder der Abteilung teil. Großes Lob gab es auch für die Jugendarbeit.

Des Weiteren sprach Michael Klotz fünf Beförderungen aus. Martin Gronmaier wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Manfred Geser, Michael Gronmaier und Julian Hoffmann bekleiden den Rang des Oberfeuerwehrmannes. Horst Kraxenberger ist nun Hauptfeuerwehrmann. Die Feuerwehrleute Gregor Gegenbauer, Remig Gegenbauer, Richard Gegenbauer, Erich Harzenetter, Stefan Heinz, Roland Inhofer, Markus Kink, Horst Kraxenberger, Stefan Natterer und Joachim Remlinger bekamen das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg für 15 Jahre Dienst verliehen.

Einstimmige Wahlen

Dietmar Herz erhielt das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst. Michael Krug wurde mit der Bandschnalle in Silber der Feuerwehr Leutkirch ausgezeichnet.

Joachim Remlinger stellte sich nicht mehr als Abteilungskommandant zur Wahl. Die Feuerwehrmänner wählten einstimmig den bisherigen Stellvertreter Richard Gegenbauer zum neuen Abteilungskommandant. Stellvertreter wurde – ebenfalls einstimmig gewählt – Maximilian Fischer.