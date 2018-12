Ein über einem Kinderbecken angebrachter Brandmelder hat am Montag gegen 10 Uhr in der Allgäuallee in Leutkirch einen Brandalarm ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch fuhr mit rund 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Warum der Melder ausgelöst hatte, ist bislang unbekannt.