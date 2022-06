Ein kleines Feuer hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr in der Bachstraße in Leutkirch gelöscht. Ein bislang Unbekannter entzündete auf einem Grundstück mehrere Kartonagen und Papier, sodass das Feuer rasch auf in der Nähe befindliche Holzbretter übergriff. Wer das Feuer entzündet hat, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Polizei Leutkirch. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden dürfte gering ausfallen.