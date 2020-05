Feuerwehr löscht Herdbrand

Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Missener Straße in Leutkirch entstanden. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war die Herdplatte eines in einem Abstellraum stehenden Herdes vermutlich unbeabsichtigt eingeschaltet worden, wodurch ein darauf abgestelltes Spielgerät in Brand geriet. Als der Hauseigentümer auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam wurde, begann er sofort mit Wasser zu löschen. Die rasch eintreffende Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Mann ausgerückt war, konnte einen größeren Brandausbruch verhindern.