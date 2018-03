Feuerwehrübung: „Es ist vorbildlich abgelaufen“

Eine große gemeinsame Übung von Feuerwehr und Rotem Kreuz (DRK) hat es in Leutkirch gegeben. Angenommen wurde ein Großbrand in der Kreissparkasse in der Innenstadt. Das Feuer griff auf benachbarte Gebäude über. Zahlreiche Verletzte mussten gerettet und versorgt werden. Im Einsatz befanden sich 80 Einsatzkräfte und 15 Fahrzeuge. Darunter war auch die Leutkircher Drehleiter. Der Leutkircher Feuerwehrkommandant Michael Klotz zog ein positives Fazit.

Kurz nach 19.30 Uhr wurde am Dienstag der Alarm bei Feuerwehr und DRK ausgelöst. Annahme war, dass im Gebäude der Kreissparkasse ein Feuer ausgebrochen war. Im großen Saal im Dachgeschoss befanden sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Personen, die sich nicht selbst retten konnten, da das Treppenhaus verraucht war. In der Tiefgarage der Bank brannte gleichzeitig ein Fahrzeug. Die Flammen griffen auf das benachbarte Stadtschloss sowie das Kinogebäude über.

80 Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz waren zum Löschen der Feuer sowie zum Retten der eingeschlossenen und zum Teil verletzten Personen neben der DRK-Bereitschaft Leutkirch mit 16 Kräften die Feuerwehrabteilungen Leutkirch-Stadt, Reichenhofen, Friesenhofen, Winterstetten und Ottmannshofen mit 64 Kameraden.

Da die Wasserversorgung aus den umliegenden Hydranten nicht ausreichend war, mussten die Kameraden eine Leitung über gut 250 Meter zur Eschach legen.

„Runde Sache“

Der Leutkircher Feuerwehrkommandant Michael Klotz zog direkt im Anschluss an die Übung ein erstes positives Fazit der etwa 90-minütigen Übung, die von zahlreichen Schaulustigen verfolgt wurde. „Es ist vorbildlich abgelaufen. Ich denke, das war eine runde Sache.“ Hand in Hand hätten Feuerwehr und Rotem Kreuz gearbeitet, lobte Klotz besonders das Zusammenspiel der beiden Organisationen.