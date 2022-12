Feuer an einem Wohngebäude war am Samstagabend der Grund für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Goethestraße. Gegen 19 Uhr gerieten auf dem Balkon einer Wohnung aus bislang noch nicht geklärter Ursache laut Polizeibericht mehrere Möbelstücke in Brand. Die Flammen verursachten einen Schaden von rund 5.000 Euro, bevor sie durch die Wehrleute gelöscht wurden. Personen wurden nicht verletzt.