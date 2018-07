Festumzug mit neuen Elementen

„Hirn, Hände, Herz“: Alfons Notz, der am Dienstag zum zweiten Mal vor dem Leutkircher Rathaus den Kinderfestumzug moderiert hat, stellt bei seiner Begrüßung vor dem Eintreffen der ersten von 83 Gruppen das Zusammenspiel der Organisatoren dazu heraus, dass so ein Großereignis mit mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern und 14 Musikkapellen und Musikgruppen kein Selbstläufer sei. Hirn bei der Planung. Hände beim vielfältigen Einsatz, neue Kostüme zu nähen oder Festwagen herzurichten. Ein Herz dafür, sich einzubringen fürs Gemeinwohl und den Frohsinn, der an so einem Tag herrschen soll.

Eineinhalb Stunden später wird Landrat Harald Sievers von einem „herrlichen, bunten Spektakel“ berichten, das er erlebt hat. Guillaume Daléry, der Bürgermeister aus der südfranzösischen Partnergemeinde Lamalou, ist gleichfalls begeistert: „Das ist die Jugend, das hält uns zusammen“, meint er gelöst.

Reibungslos verläuft der Festzug, und vor der Ehrentribüne des Rathauses lassen sich einzelne Gruppen Besonderes einfallen. Bernhard Göser, der Vorsitzende des Kinderfestauschusses, läuft zunächst an der Spitze des Zuges mit. Später nimmt er Gertrud Hiemer-Haslach, die gefeierte Macherin des Kinderfesttheaters der Otl-Aicher-Realschule, an die Hand, die sich vor der Ehrentribüne verbeugt. Die Gaukler des Hans-Multscher-Gymnasiums bilden eine Pyramide. Die ABC-Gruppe der Grundschule vom Oberen Graben spannt ein langes Seil aus, um jeden einzelnen Buchstaben präsentieren zu können.

Immer wieder geht Alfons Notz auf die Pracht der 14 Festwagen ein, die in den Umzug eingebaut sind. Alle werden aus Sicherheitsgründen begleitet. Zwei werden in diesem Jahr besonders erwähnt. Beim neu von den Helfern des Kinderfestausschusses hergerichteten Heuwagen läuft Christoph Kuhn aus Aichstetten als Kutscher neben dem Gespann mit. Ein, so Notz, weiterer Augenschmaus, ist die von Wolfgang Fesseler dem Ausschuss gespendete Kutsche, integriert in die Bahnhofgruppe. „Danke an alle Spender, an alle Sponsoren“, sagt Notz auch im Namen Bernhard Gösers. Eine Abteilung hält sich in diesem Jahr vor der Ehrentribüne zurück. Die Jugendfeuerwehr verspritzt kein Wasser, im vergangenen Jahr waren es ein paar Tropfen zu viel gewesen.