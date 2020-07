In der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch – Aichstetten – Aitrach ist am Dienstag über die Stellungnahmen aus der erneuten vierten förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2030 beraten worden. Den Änderungen in Plan und Text sowie dem gesonderten Umweltbericht wurde vom Gremium zugestimmt, berichtet Thomas Stupka von der Leutkircher Stadtverwaltung. „Die Grundzüge der Plandarstellung werden nicht berührt. Deshalb konnte der Feststellungsbeschluss für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 durch den Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch – Aichstetten – Aitrach gefasst werden“, so Stupka. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ist erfreut darüber, „dass nach gut zehn Jahren Dauer dieses sehr komplexe und mit umfangreichsten Stellungnahmen versehene Verfahren nun erfolgreiche abgeschlossen werden konnte.“