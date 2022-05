Festival „Folk im Allgäu“ kann wieder stattfinden

Die Folgen von Corona gingen auch an dem kulturschaffenden Verein „Kilts & Lipsticks“ aus Leutkirch nicht spurlos vorbei. Der Verein, dessen Hauptaktivität die Organisation und Umsetzung des Festivals „Folk im Allgäu“ ist, hat eine zweijährige Zwangspause hinter sich. Umso mehr freut sich der Vorstand und alle Mitglieder, dass das diesjährige Folk im Allgäu stattfinden kann.

Den Auftakt am Freitag, 10. Juni, ab 18 Uhr machen die Musiker der Band „IRXN“, die bereits 2016 das Allgäu mit ihrer bayrischen Celtic Folk Variante bereichert haben. Danach folgt die „Conemara Stone Company“ aus dem Ruhrgebiet, bevor „Harmony Glen“ aus den Niederlanden bis weit nach Mitternacht die Bühne stürmen.

Am Samstag, 11. Juni, ab 13.30 Uhr kommen viele Teilnehmer, Fans und Zuschauer zu den berühmten Highland-Games zusammen. Alles Spiele finden draußen statt. Um 17 Uhr marschieren die Sieger-Teams mit Dudelsackmusik zur Siegerehrung ein.

Ab 18 Uhr sind nochmals zwei namhafte Folkbands, „Ticket to Happiness“ und „Ganaim“, aus Deutschland am Start. Als Headliner am Samstag wird dann die seit 40 Jahren im Folk-Rock erfolgreiche britische „Oysterband“ die Menge zum Beben bringen. „Wir sind froh und glücklich, dass Folk im Allgäu nach dieser Durststrecke wieder stattfinden lassen zu können. Wir freuen uns auf ein Wochenende mit Freunden und allen neuen Besuchern unseres Festivals“, sind sich die Vorstände einig, die mit ihrem 70-köpfigen Team das Festival vorbereiten und bewirten.