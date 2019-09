Felix Braun ist zurück auf der Trainerbank

Es war eine ereignisreiche Woche für den in die Fußball-Kreisliga A III abgestiegenen SC Unterzeil-Reichenhofen. Am Dienstagabend wurde Trainer Daniel Barth nach dem 6:1 gegen Langenargen im Bezirkspokal-Achtelfinale überraschend entlassen, am Freitag leitete bereits der neue, alte Trainer Felix Braun seine erste, und für sein Team gleichzeitig die letzte Einheit vor dem am Sonntag anstehenden Derby gegen den SV Gebrazhofen.

Braun saß zuletzt in der Saison 2017/2018 auf der Unterzeiler-Trainerbank und kennt den einen oder einen Spieler aus früheren Zeiten. Zum Auftakt seines zweiten Engagements auf der SCU-Bank gab es für Braun immerhin einen Punkt. Der Tabellenelfte hatte mit dem Tabellendritten aus Gebrazhofen eine schwere Aufgabe vor sich. „Der Beginn der Partie war etwas schwammig, doch dann kamen wir immer besser ins Spiel. Das lag vielleicht auch ein Stück weit an der Nervosität vor der Partie“, meinte Felix Braun. Bis zur zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, kurz nach der Pause gelang den Gästen das 0:1 durch Henrik Breher (53.). „Wir haben nach dem Gegentreffer aber Moral gezeigt“, sagte Braun. Die Belohnung war das verdiente 1:1 durch Daniel Karg (70.). „Wir sind sehr zufrieden mit dem Unentschieden, auch wenn am Ende vielleicht sogar etwas mehr drin gewesen wäre. Unser Ziel ist es, nun erst einmal Ruhe in die Sache hinein zu bekommen“, sagte Braun erleichtert.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Gebrazhofen 1:1 (0:0). – 0:1 Henrik Breher (53.), 1:1 Daniel Karg (70.).

FC Isny – TSV Wohmbrechts 3:0 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Ümit Avsar (42./60.), 3:0 Fabian Rau (90.).

FC Wangen II – TSV Röthenbach 2:6 (0:2). – Tore: 0:1 Quirin Strahlhuber (14.), 0:2 Christian Haas (40.), 1:2 Hakan Sahin (49.), 1:3, 1:4 Quirin Strahlhuber (52./55.), 1:5 Christian Haas (70.), 1:6 Simon Weigl (73.), 2:6 Hakan Sahin (81.).

SV Edelweiß Waltershofen – SV Eglofs 1:7 (1:5). – Tore: 0:1 Christian Hatzelmann (10.), 1:1 Simon Saule (18.), 1:2 Marc Kempter (24.), 1:3, 1:4 Christian Reischmann (37./40.), 1:5 Tobias Kempter (44.), 1:6 Christian Reischmann (77./Strafstoß), 1:7 Marcus Frommknecht (84.).

SV Deuchelried – FC Lindenberg 4:0 (3:0). – Tore: 1:0 Jochen Mink (15.), 2:0 Thomas Rädler (17.), 3:0 Florian Haussmann (28.), 4:0 Julian Telesklav (73.).

Türk SV Wangen – FV Rot-Weiß Weiler II 5:3 (2:0). – Tore: 1:0 Muhammet Alkin (27.), 2:0 Tolga Korkmaz (30.), 3:0 Adam Sannoh (56.), 3:1 Elias Hatt (61.), 4:1 Tolga Korkmaz (64.), 4:2 Niclas Brugger (82./Strafstoß), 5:2 Mehmet Sen (85.), 5:3 Elias Hatt (88.).

FC Scheidegg – SV Neuravensburg 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Phillip Jahn (25.), 2:0 Severin Härle (58.), 3:0 Alexander Wetzel (84.).