Feierstunde im Schulkindergarten

Mit einer fröhlichen Feierstunde haben Kinder, Eltern und Kolleginnen am Mittwochvormittag im Schulkindergarten Diepoldshofen Abschied von Andrea Döring genommen. 18 Jahre lang war die Erzieherin und Heilpädagogin für die Zieglerschen tätig, nun übernimmt sie eine neue Aufgabe bei der Stiftung Liebenau.

Aufgeregt rutschen sie auf ihren Stühlen herum, die acht Jungs zwischen vier und sechs Jahren, ehe sie mit einem Begrüßungslied, musikalischen Darbietungen und einem kleinen Puppentheater ihr Programm starten dürfen. Eine elektronische Anlage verstärkt die Worte der Erzieherinnen laut und deutlich – was wichtig ist, weil die Kinder allesamt mit umfangreichen Hör- und Sprachproblemen zu kämpfen haben.

Im Schulkindergarten Diepoldshofen sollen sie in einer kleinen Gruppe (derzeit sind es elf Buben) und durch eine spezielle Sprach- und Entwicklungsförderung zur Schulreife an der Regelschule geführt werden, heißt es beim Träger der Einrichtung, den Zieglerschen mit Hauptsitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Das Einzugsgebiet der Einrichtung in Diepoldshofen umfasst den Bereich Aichstetten, Aitrach, Leutkirch und Bad Wurzach.

Andrea Döring habe an verschiedenen Schulkindergärten für die Zieglerschen gearbeitet, in Kißlegg, Leutkirch und zuletzt in Diepoldshofen, erinnerte Heidi Doubek, Leiterin der Sprachheilschule Arnach, in einem kurzen Rückblick. Die scheidende Erzieherin selbst sprach von einer interessanten und wichtigen Arbeit, aber auch vom Wunsch, für das „letzte Drittel der Berufstätigkeit“ noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen: in der ambulanten Arbeitsbegleitung von Menschen mit Behinderung in den Werkstätten der Stiftung Liebenau in der Leutkircher Nadlerstraße.

Dankbar zeigten sich die Erzieherinnen in Diepoldshofen für das Xylophon und die Klangstäbe, die sie vor Kurzem mit Hilfe einer Spende des Lions Clubs Leutkirch anschaffen konnten. Die Instrumente spielten nicht nur bei der Feierstunde am Mittwoch, sondern auch in der täglichen Arbeit eine große Rolle. „Die musikalisch-rhythmische Förderung ist sehr wichtig, um die Kinder an die Sprache heranführen zu können“, machen die Erzieherinnen klar.