Feierstunde für Leutkircher Hauswirtschafterinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hauswirtschaft macht Spaß und ist unverzichtbar“, so das Fazit der frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen, die Ende Juli in Leutkirch ihre Abschlussprüfung zum/r staatlich anerkannten Hauswirtschafter/in absolviert haben.

Die Quereinsteigerinnen besuchten den knapp ein Jahr dauernden berufsbegleitenden Qualifizierungskurs an der Fachschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft, um sich mit Herz, Hand und Verstand weiterzubilden.Auf sie warten nun Tätigkeiten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in der Familienpflege, Seniorenzentren, Tagungshäusern, Gastronomie, oder auch in privaten Haushalten. Sogar der Schritt in die Selbstständigkeit wird gewagt.

Die Fachschule in Leutkirch bietet ab September 2021 wieder einen berufsbegleitenden Qualifizierungskurs mit einem Schultag pro Woche an. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Berufsabschlussprüfung zum/r staatlich geprüften Hauswirtschafter/in im Sommer 2022 abgelegt werden.

Das Bildungsangebot richtet sich an Personen, die in der Hauswirtschaft beschäftigt sind, aber keinen hauswirtschaftlichen Berufsabschluss haben. Hauswirtschafter/innen sind Profis im Bereich Haushaltsmanagement, ausgewogene Ernährung, Textil- und Raumpflege, Raumgestaltung sowie hauswirtschaftlicher Betreuung.

Weiter Auskünfte erteilt gerne Monika Wessle (07561/9820-6640 oder m.wessle@rv.de).