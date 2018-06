Feierstimmung in Leutkirch geht weiter

Die Feierstimmung bleibt der Stadt Leutkirch erhalten: Denn auf das Kinderfest folgt in wenigen Tagen das Altstadt-Sommerfestival (ALSO). Vom Mittwoch, 3. August, bis Sonntag, 14. August, können sich die Besucher bereits zum 13. Mal über zahlreiche Events freuen.

Auch in diesem Jahr haben die Ehrenamtlichen unter der Leitung von Tezer Leblebici und Bernhard Aßfalg ein buntes Programm auf die Beine gestellt: „Wir haben jeden Tag volles Programm“, erklärt Tezer Leblebici strahlend. Langeweile werde bei den Besuchern jedenfalls keine Aufkommen, sind sich die Organisatoren sicher.

Ein zentrales Element des Festivals: die Beachvolleyball-Arena auf dem Marktplatz. Diese werde neu bedruckt sein und trage nun den Namen „SZ Beacharena“. Dort sollen täglich Turniere über die Bühne gehen, erklären die Organisatoren.

Planung ohne Eventkoordinator

Neu in diesem Jahr: Die Vorstandsmitglieder des ALSO-Vereins werden das Festival ohne einen Eventkoordinator stemmen. Daher würden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt, und auf die ehrenamtlichen Helfer kämen weitere Aufgaben hinzu. Dennoch blickt Leblebici voller Vorfreude auf die Festival-Tage: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass es ein super ALSO wird. Vielleicht das beste überhaupt.“ Unter dem Motto „Zusammen schaffen wir das“ sei viel Arbeit und Zeit investiert worden, damit im Jubiläumsjahr der Großen Kreisstadt ein besonderes Altstadt-Sommerfestival gefeiert werden kann. Tobias Pflug von „inallermunde“ entlastet die Ehrenamtlichen, indem er die Organisation der K4-Nacht übernimmt. Alle Veranstaltungen sollen wieder zentral auf dem Marktplatz stattfinden. Bei schlechter Witterung sollen die Programmpunkte in den Bocksaal oder die Festhalle verlegt werden.

Die gewohnte Mega-Dance-Night entfällt in diesem Jahr. Der Besucherstrom sei zuletzt überschaubar gewesen, erklären die Veranstalter diesen Schritt. Als Ersatz entsteht in Kooperation mit dem Bürgerbahnhof ein „Großer Bahnhof der Nationen“. Das Ziel bei diesem Fest am Samstag, 13. August: Männer und Frauen aus allen 84 Nationen, die in Leutkirch vertreten sind, sollen zusammenkommen und von 12 Uhr bis Mitternacht ausgelassen feiern. Über den Tag verteilt werden verschiedene Darbietungen auf der „Leutkircher Showbühne“ präsentiert. Unter anderem spielt dann die Band „Noir Blanc“, deren Mitglieder aus Kamerun, Syrien, Gambia, Polen und Deutschland stammen.

Elvis-Imitator tritt auf

Vom Auftritt des weltweit tourenden „Elvis“ am Sonntag, 7. August, versprechen sich die Veranstalter ein weiteres Highlight. Im Vorfeld können sich die Gäste im Foyer der Leutkircher Festhalle in einem aufgebauten 50er-Jahre-Friseursalon eine Elvis-Tolle drehen lassen. Neben viel Musik und Kunst gibt es beim Festival auch wieder einen Duathlon-Berg-Sprint am Samstag, 13. August, der in diesem Jahr um einen Firmenlauf erweitert wird. Eine tägliche Kinderschatzsuche, Open-Air-Kino-Abende, ein Auftritt des Pianisten Murat Parlak sowie eine Oase der Besinnung und Ruhe stehen ebenfalls auf dem Programm.

Ein weiterer Höhepunkt: Die Nacht für Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe – kurz K4-Nacht. Dabei zeigen Künstler, die über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind, in vielen Lokalitäten, darunter auch die Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung, ihre Werke. Zudem gibt es Malerei oder Bildhauerei in Kellern, Lagerräumen und unter freiem Himmel zu sehen. Einen „besonderen Abend“ erwarten die Organisatoren auch am Freitag, 12. August, dem sogenannten Prinzenabend, an dem Kevin Prinz mit seinen Tanz- und Sängerkollegen für Stimmung auf dem Kornhausplatz sorgen will.

Insgesamt planen die Veranstalter mit mehr als 50 Einzelveranstaltungen, was einen hohen Organisationsaufwand erfordere. Zahlreiche Sponsoren hätten bereits finanzielle Hilfe zugesagt, dennoch könnten weitere Firmen oder Privatpersonen das Event unterstützen.

Weitere Informationen zum Festival gibt es im Internet unter www.also-leutkirch.de.