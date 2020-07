Feiernde nehmen fremden Zaun als Brennholz

Der Polizei zunächst unbekannte Personen haben am Samstag um 4.30 Uhr eine Party an der Leutkircher Wilhelmshöhe gefeiert. Da es nach Angaben der Polizei offenbar an Brennholz mangelte, beschädigten die Feiernden einen Holzzaun, mit dem sie ein Lagerfeuer entzündeten.

Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Beim zufälligen Eintreffen der Polizei flüchteten einige Personen in die Dunkelheit. Neben dem kaputten Zaun wurde von den Partyteilnehmern auch eine erhebliche Menge an Unrat hinterlassen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten schließlich noch zwei Partygäste im Stadtgebiet Leutkirch angetroffen werden. Sie gaben laut Polizei aber an, mit der Sachbeschädigung des Zaunes nichts zu tun zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.