Feiern und Teilen beim Sommerfest

Mit einem Familiengottesdienst ist die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche in ihr sehr gut besuchtes Sommerfest gestartet, das in diesem Jahr unter dem Thema Teilhabe stand. Vorgestellt hat sich dabei auch die neue Konfirmandengruppe, die ihre Bibeln bekam und sich mit ihrer Aktion „Vermehrung“ schon als tatkräftige und ideenreiche Jugend empfahl.

Die Pfarrerinnen Tanja Götz und Ulrike Rose leiteten den Gottesdienst, der mit dem Lied „Aufsteh‘n, aufeinander zugeh‘n“ die Besucher zur Bewegung aufforderte. Sie sollten ihren Namen auf kleine, bunte Papiereckchen schreiben und dann nach vorne bringen, damit diese von Kindern in die offenen Hände des großen Logos von „Familie in Not“ geklebt werden konnten. Symbolträchtig wurde damit deutlich: Wenn viele helfen, können Menschen aufgefangen werden und auch einmal teilhaben – zum Beispiel am ganz normalen gesellschaftlichen Leben.

Darum geht es bei dem neuen Teilhabe-Projekt „Vergelt’s Gott“ von Diakonie, „Familie in Not“ und Evangelischer Kirchengemeinde Leutkirch. Es wirbt um anonyme Patenschaften für Menschen mit sehr schmalem Budget, damit sich diese auch einmal etwas außer dem „Allernotwendigsten“ leisten können: Mit der Familie einmal ein Eis essen gehen, das Schwimmbad besuchen, in einem normalen Geschäft einkaufen können... Pfarrerin Götz betonte: „Wir alle leben von den offenen Händen eines anderen. Und von den offenen Händen Gottes. Mal sind wir es, die geben, aber oft sind auch wir diejenigen, die empfangen.“

Erfreulich engagiert zeigten sich auch die 16 Konfirmanden, die ganz nach dem biblischen Gleichnis vom Wuchern mit den Pfunden jeweils zehn Euro bekamen und diese dann zugunsten anderer vermehren sollten. So wurde unter anderem Kuchen gebacken und verkauft oder bei der Hausarbeit und im Garten geholfen. Das Ergebnis ihres Einsatzes kann sich sehen lassen: Aus 160 Euro wurden 325 Euro. Der Reinerlös wird auf das Teilhabe-Konto einbezahlt.

Nach dem Mittagessen wurde das Wetter immer besser, sodass auf dem Martin-Luther-Platz genügend Möglichkeit zur Begegnung und Unterhaltung geboten war. Die Soulsisters Ruth und Judith Angele, die bereits den Gottesdienst mit ihren modernen christlichen Liedern mitgestaltet hatten, präsentierten am Nachmittag bei ihrem Konzert einen bunten Querschnitt aus ihrem großen Repertoire an Pop-Musik. Höhepunkte für die Kinder waren am Nachmittag die Rollenrutsche, die vor der Kirche aufgebaut war, der Kasperlebesuch vom Lukaskindergarten und der Tanz der Kinder vom Johanneskindergarten.