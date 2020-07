Feelin’ Alright spielt im Hirsch in Urlau

Im Biergarten des historischen Gasthofs Hirsch in Urlau spielt am Freitag, 17. Juli, das Quartett Feelin’ Alright um Frontmann Otmar Bühler (Mikro, Gitarre), Klaus Zellmer (Bass), Peter Müller (Schlagzeug) und Egbert Dreher (Gitarre, Bluesharp) „Oldies but Goldies“. Die Oldies stammen laut Pressemitteilung aus den 60er- und 70er-Jahren, von den Kinks, den Beatles und vielen anderen mehr. Darunter mischen sich französische Chansons, italienische Gassenhauer und deutsche Schlager, so die Ankündigung. Beginn des Konzerts ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. Es findet nur bei gutem Wetter statt.