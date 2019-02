FDP bereitet Liste für Leutkirch und Aitrach vor

Beim letzten Liberalen-Treffen der FDP in Leutkirch sind die Vorbereitungen für die Nominierung zu einer eigenen Liste bei den Kommunalwahlen in Leutkirch und Aitrach getroffen worden.

„Mit Ralf Sauer in Leutkirch und Markus Helfenstein in Aitrach habe ich hier zwei engagierte Mitglieder vor Ort“, erklärt Sebastian Scherer, Vorsitzender der FDP Württembergisches Allgäu, laut einer Pressemitteilung der Partei. „In Aitrach geht es uns gut, keine Frage“, konstatiert Markus Helfenstein, stellvertretender Vorsitzender der FDP Württembergisches Allgäu und Kandidat der FDP zur Kommunalwahl 2019. „Unser erstes Liberales Treffen in Aitrach war gut besucht und wir haben gleich lebhaft über die Betreuungssituation in der Grundschule diskutiert. Auch Umweltschutzthemen waren ein wichtiges Thema“, wird er weiter in dem Pressetext zitiert.

In Leutkirch sorgte das örtliche Verkehrskonzept für Diskussionen. „Es darf nicht passieren, dass wir die gesamte Stadt mit 30er-Zonen lähmen. Der Verkehr wird nicht weniger, nur weil er langsamer fließt. Im Gegenteil: Er verbleibt länger auf der Straße, Lärm und Emissionen steigen“, findet Ralf Sauer.

Fest steht ebenfalls, dass die FDP im Wahlkreis Leutkirch wieder mit einer eigenen Liste für die Kreistagswahl antreten wird. „Im Landkreis gibt es für die Region Leutkirch in den nächsten Jahren bedeutende Themen. Dazu gehören die Sicherung und bauliche Sanierung unserer beruflichen Schulen“, erklärte Daniel Gallasch. Kritisch zu sehen seien hingegen die Pläne für ein neues Landratsamt. Hier würden laut Mitteilung der FDP insgesamt sehr hohe Standards angesetzt, so dass aktuell von Kosten von bis zu knapp 200 Millionen Euro ausgegangen wird. Dies würde die Gemeinden und damit die Bürger in erheblichem Maß finanziell belasten.

Sowohl für Leutkirch als auch Aitrach sind weitere Bürgerworkshops geplant, bei denen sich Bürger mit den Kandidaten der FDP austauschen können und sich über eine Mitarbeit im Gemeinderat informieren können.