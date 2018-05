FC Wuchzenhofen will die Großen ärgern

Der FC Wuchzenhofen spielt in der Fußball-Kreisliga B VI bisher eine gute Saison, steht nun aber innerhalb einer Woche vor drei hohen Hürden. Am Sonntag, 6. Mai, geht es um 13 Uhr zunächst zum SV Maierhöfen-Grünenbach II, der am vergangenen Sonntag durch eine 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen Wohmbrechts die Tabellenführung einbüßte.

Es läuft in dieser Saison beim FC Wuchzenhofen. Dank einer Serie von sechs Siegen und drei Unentschieden aus den letzten zehn Ligaspielen liegt die Mannschaft von Trainer Erwin Mayer nach dem jüngsten 3:3 im direkten Duell weiterhin nur einen Punkt hinter dem SV Haslach auf Rang sechs und hat sich bereits einen Vorsprung von fünf Zählern auf seinen ersten Verfolger aus Waltershofen herausgearbeitet. Auch dem aktuellen Spitzenreiter aus Wohmbrechts konnten die Wuchzenhofener vor wenigen Wochen zu Hause beim 1:1 einen Punkt abknöpfen.

Dementsprechend könnte die Stimmung im Verein derzeit kaum besser sein. „Wir sind momentan in sehr guter Verfassung, das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Es macht Spaß“, bestätigt ein zufriedener Trainer Erwin Mayer, der den sechsten Platz in der Endabrechnung als „unser Hauptziel“ angibt.

Zwei torgefährliche Spieler

Auch wenn Markus Schmid mit zwölf Toren und Felix Lingenheil mit elf Treffern als jederzeit torgefährliche Spieler auffallen, möchte Mayer selbst keine einzelnen Akteure hervorheben. Stattdessen betont er die starken Mannschaftsleistungen und die guten Torvorbereitungen, die den beiden das Treffen leicht machen würden. „Nur im Team können wir bestehen“, bekräftigt der Trainer seine Einstellung.

Gute Leistungen werden die Wuchzenhofener auch nach dem Spiel in Maierhöfen wieder abrufen müssen, denn die Aufgaben werden keinesfalls einfacher. Am Mittwoch, 9. Mai, wartet im dann fünften Auswärtsspiel in Folge der SV Arnach. Am Sonntag, 13. Mai, ist der SV Gebrazhofen zu Gast.

Auch gegen diese drei um die beiden möglichen Aufstiegsplätze mitkämpfenden Topteams möchte Mayer Selbstbewusstsein demonstrieren. „Es wäre schade, wenn ich als Trainer sagen würde, dass ich mir da nichts ausrechne. Wenn wir auf den Punkt da sind und frech auftreten, traue ich uns immer etwas zu.“