FC Lindenberg muss Meisterfeier verschieben

Der FC Lindenberg muss seine Meisterfeier in der Fußball-Kreisliga A III verschieben. Zwar siegte der Tabellenführer gegen Scheidegg. dennoch ist der Titel noch nicht unter Dach und Fach. Der SV Eglofs ist auf dem besten Weg zur zweiten Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in den letzten drei Jahren.

TSV Röthenbach – TSV Heimenkirch II 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 Simon Weber (5.), 1:1 Stefan Bergsteiner (45. +3). – Das Heimteam nutzte gleich seine erste Torchance zur Führung. Heimenkirch scheiterte in der Folge mehrfach am Röthenbacher Torhüter Stephan Haas, ehe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im Anschluss an einen schnell ausgeführten Freistoß der Ausgleichstreffer gelang.

SV Deuchelried – SGM Aitrach/Tannheim 6:1 (1:1). – Tore: 0:1 Christian Villinger (10.), 1:1, 2:1 Karsten Schemmel (25., 57.), 3:1 Manuel Dentler (71.), 4:1 Florian Haußmann (74.), 5:1 Karsten Schemmel (77.), 6:1 Manuel Dentler (90.). – Beide Teams lieferten sich zunächst einen offenen Schlagabtausch, ehe Deuchelried nach und nach die Oberhand gewann und mit dem vierten Treffer die Vorentscheidung herbeiführte.

TSV Stiefenhofen – FC Wangen II 2:4 (2:1). – Tore: 0:1 Timo Maier (28.), 1:1 Justin Schumacher (33./Eigentor), 2:1 Bernhard Prinz (37.), 2:2, 2:3 Lukas Damm (57., 63.), 2:4 Alexander Metzler (66.). – Die Führung des Heimteams zur Pause war verdient. Nach dem Wiederanpfiff rächte sich die schlechte Chancenverwertung und die Gäste drehten das Spiel.

SV Neuravensburg – FC Leutkirch II 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 Markus Berle (37.), 1:1 Eigentor (90. +4); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Abdou Khadir Jallow (45./FCL). – Anders als in den vergangenen beiden Spielen zeigte Neuravensburg nicht sein wahres fußballerisches Können und schaffte es auch in Überzahl nicht, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden.

FC Lindenberg – FC Scheidegg 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 Emre Alagöz (1.), 2:0 Maximilian Orgis (13.), 2:1 Pius Wilges (84.), 3:1 Kerim Saritekin (90. +4). – Der Spitzenreiter präsentierte sich zu Beginn spielerisch besser als in den vergangenen Wochen und erzielte nach der frühen Führung schnell den zweiten Treffer. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Lindenberg einen Gang zurück.

SV Eglofs – Türk SV Wangen 4:2 (2:1). – Tore: 0:1 Serdar Bayraktar (12.), 1:1, 2:1 Philipp Gumboldt (17./Elfmeter, 43./Elfmeter), 3:1 Pascal Rasch (61.), 3:2 Chris Schmähl (76.), 4:2 Moritz Multerer (78.); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Abdoul Njie (43.). – Die Zuschauer sahen das erwartete Topspiel mit Offensivaktionen. Durch einen Foul- sowie einen Handelfmeter drehten die Hausherren den Rückstand. In Überzahl übernahm Eglofs die Spielkontrolle.

Die Begegnung des SV Amtzell gegen die SGM Dietmanns/Hauerz wurde auf Donnerstag, 31. Mai, 15 Uhr, verlegt.