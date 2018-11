FC Leutkirch will unbedingt nachlegen

Der FC Leutkirch bestreitet am Samstag um 14 Uhr zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Landesliga erneut ein Heimspiel. In dieser letzten Partie vor der Winterpause will der FCL gegen den TSV Straßberg punkten, um die Serie auf drei Spiele ohne Niederlage auszubauen und den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz möglichst weiter zu verkürzen. Während Leutkirch als Tabellenvorletzter seine Punktzahl in den vergangenen beiden Spielen auf acht Zähler verdoppeln konnte, holte der Sechstplatzierte aus der an Albstadt grenzenden, rund 2500 Einwohner zählenden Gemeinde Straßberg währenddessen nur einen Punkt.

Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Dem FC Leutkirch gelang beim 3:1-Erfolg über den SV Ochsenhausen im letzten Spiel der Hinrunde der erste Landesliga-Heimsieg. Ende Oktober hatte FCL-Trainer Bruno Müller die Ochsenhausener beim 3:2-Auswärtserfolg gegen den SV Kehlen beobachtet und seine Spieler mithilfe der dabei gewonnenen Erkenntnisse bestmöglich auf den Gegner eingestellt. Wenn auch noch nicht alles perfekt klappte, so ließ sich Müllers Team, anders als in Mengen und Biberach, vom Anschlusstreffer dieses Mal nicht aus dem Rhythmus bringen, und brachte den Sieg am Ende souverän über die Zeit. „Für unsere Verhältnisse haben die Jungs das sehr gut gemacht“, lobt der Trainer deshalb noch einmal die Leistung seiner Mannschaft.

Um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen zu können, will Müller gegen den TSV Straßberg unbedingt nachlegen. „Es wäre extrem wichtig, dass wir nochmal ein gutes Spiel machen. Ein Punkt oder, wenn alles optimal läuft, ein Sieg wäre natürlich sensationell gut, um im Frühjahr, wenn die Langzeitverletzten wieder zurückkommen, mit neuem Mut und neuer Motivation in die Rückrunde zu gehen.“

Starke Defensive

Bislang haben die Straßberger, wie auch der FCL, erst 20 Tore erzielt, doch in schöner Regelmäßigkeit trieben sie mit ihrer bärenstarken Defensive die gegnerischen Angriffsreihen Woche für Woche zur Verzweiflung. Lediglich beim 2:5 gegen den Liga-Topfavoriten TSV Berg kassierte die Mannschaft von Trainer Oliver Pfaff mehr als einen Gegentreffer. In den restlichen 14 Partien musste der 1,98 Meter große Torwarthüne Christopher Kleiner nur fünf (!) weitere Male hinter sich greifen. Nach der erst zweiten Niederlage beim 0:1 im Derby gegen die TSG Balingen II spielten die Remis-Könige der Liga zuletzt beim 1:1 in Mengen bereits zum siebten Mal unentschieden.

Im Hinspiel blieb der FC Leutkirch in seiner allerersten Landesliga-Partie ohne echte Tormöglichkeit, verursachte aber zwei Elfmeter und verlor am Ende mit 0:3. „Die Straßberger können gut verteidigen, schalten dann schnell um und nutzen ihre wenigen Chancen“, schildert Müller die Spielweise der Gäste. Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Hinspiel glaubt er, dass sein Team dieses Mal besser abschneiden kann.

„Können und Mut“

„Wir müssen hellwach, aber auch geduldig sein und die Lücke finden, um zum Erfolg zu kommen. Um so ein Abwehrbollwerk zu knacken, braucht es auch Können und Mut. Wir werden nicht auf Unentschieden spielen, aber vielleicht müssen wir warten, dass der Gegner einen Fehler macht. Wir müssen nochmal das Bestmögliche rausholen, dann ist ein Erfolg drin“, sagt Müller.