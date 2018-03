FC Leutkirch setzt weiteres Ausrufezeichen

Mit einem hochverdienten 3:0-Erfolg gegen den SV Beuren hat Tabellenführer FC Leutkirch ein weiteres Ausrufezeichen in Richtung Verfolger an einem kompletten 18. Spieltag der Fußball-Bezirksliga gesetzt. Der FC Isny gewann gegen den SV Haisterkirch mit 2:1. Die SG Kißlegg schlug den SC Unterzeil-Reichenhofen mit 3:0. Das Spiel zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem SV Kressbronn endete 0:0.

„Es war mal wieder ein Geduldspiel“, sagte Trainer Patrick Straub vom Tabellenführer FC Leutkirch, der den SV Beuren zu Gast hatte. „Primäres Ziel war heute kein Tor zu kassieren“. Nach einem Pass in die Schnittstelle konnte Malick Dambel in der 32. Minute nicht am 1:0-Führungstreffer gehindert werden. Eine ähnliche Möglichkeit hatte Dambel schon in 18. Minute. Kontur nahm der Sieg allerdings erst in der Schlussphase an, wo Felix Hoff auf 2:0 (82.) und Marvin Ringer (88.) frei vor dem Tor zum 3:0-Endstand einnetzte. „Wir hätten noch mehr Tore machen müssen. Mit drei verletzten Spielern war der Sieg letztendlich teuer erkauft“, sagte Straub; Can Bozoglu, Dambel und Tekin Yilmaz mussten frühzeitig raus.

Die Begegnung zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem SV Kressbronn endete 0:0-Unentschieden. „Es war typisches Mittelfeld-Geplänkel“, sagte TSV-Coach Daniel Schmid, „ohne viele Torraumszenen“. Beide Mannschaften neutralisierten sich nahezu über die gesamte Spielzeit. „Nach der Gelb-Roten Karte gegen uns müssen und können wir mit diesem Punkt aber gut leben“, so Schmid weiter. „Wir hatten in Hälfte eins schon zwei gute Chancen, das Remis aber geht in Ordnung“, sagte Kressbronns Trainer Klaus Gimple.

Haisterkirch unterliegt Isny nur knapp

Einen hart umkämpften 2:1-Erfolg feierte der FC Isny „mit dem letzten Aufgebot“ (Aussage FC-Trainer Uwe Hansen) gegen den SV Haisterkirch. In einem hektischen Spiel konnte sich der FC ganze drei Minuten an der Führung freuen – Said Tarhan traf in der 15. Minute zum 1:0 – da war Haisterkirchs Torjäger Jakob Schuschkewitz aus kurzer Distanz zum 1:1 erfolgreich. Haisterkirch versteckte sich nie, dennoch war es erneut Said Tarhan, der den FCI nach einer Vorlage von Lamin Samatech erneut mit 2:1 in Führung (28.) brachte. In Hälfte zwei ging es rauf und runter, ohne weitere Tore. „Wir haben auch schon dreckig verloren, heute waren wir mal der Gewinner“, sagte Uwe Hansen.

Ein deutlicher 3:0-Sieg gelang der SG Kißlegg zu Hause gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen, bleibt damit als Tabellenzweiter schärfster Verfolger des Spitzenreiters. Marcel Schneider bescherte der SG die 1:0-Pausenführung (17.). Nach dem Pausentee legte Maik Aschenbrenner das 2:0 (52.) nach. Mit dem 3:0 (78.) machte Fabian Nadig den Deckel auf die Partie. „Fürs erste Spiel war die Leistung meiner Mannschaft in Ordnung“, sagte SG-Coach Roland Wiedmann.

Etwas mehr als 20 Minuten konnte die SG Aulendorf das Derby beim SV Mochenwangen offen gestalten, danach ging Mochenwangen mit einem Doppelschlag in Führung. Manuel Schaaf mit dem 1:0 (23. Minute), Marcel Moll eine Minute später mit dem 2:0 (24. Minute), mit dem es in die Pause ging. Als Patrick Noack in der 59. Minute das 3:0 für den SV Mochenwangen nachlegte, war für die SG Aulendorf die 13. Niederlage im 15. Spiel beschlossene Sache, auch wenn Andreas Krenzler mit zwei späten Toren (80. und 82.) die Partie nochmals spannend machte.

Baindt gewinnt bei Maierhöfen-Grünenbach

Mit einem 2:1-Sieg im Gepäck kehrte der SV Baindt vom SV Maierhöfen-Grünenbach heim. In der neunten Minute traf Yannick Spohn mit der zweiten Baindter Möglichkeit zur 1:0-Führung. Philipp Boenke, er kam nach der Pause für Johannes Schnez, war nach guter Vorarbeit von Yannick Spohn zur Stelle, legte das 2:0 (52.) nach. Boenke allein hatte noch drei weitere gute Möglichkeiten das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Baindts Trainer Armin Lauriola sparte danach nicht mit Lob. „Wir sind taktisch gut gestanden, haben Maierhöfen nie ins Spiel kommen lassen, also alles richtig gemacht“. Das 1:2 (90.) von Maierhöfens Fabian Scholz nicht mehr als Statistik.

Nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam der SV Seibranz gegen den TSV Tettnang. „Es war eine intensive erste Hälfte“, sagte Seibranz’ Trainer Thomas Hess, wo Jonas Schöllhorn für die Seibranzer 1:0-Führung sorgte. „Danach sind wir schlecht aus der Kabine gekommen“, schimpfte Hess, denn mit einem Doppelschlag drehte der TSV die Partie. Tim Letsche sorgte für den 1:1-Ausgleich (54.), Oliver Sprenger für die 2:1-Führung (57.). Danach schüttelte sich Seibranz kurz und Robin Scheerer traf zum 2:2-Endstand.

Eine bittere 1:4-Pille musste Aufsteiger TSV Ratzenried gegen die SG Argental schlucken. Nach einem Eckball schob Matthias Joos eiskalt ein zur 1:0-Führung (18.) für die SG. Nach einem Einwurf von Florian Hirscher sieben Minuten später, leitete Daniele Zamarco das Leder weiter zu Marius Späth, der auf 2:0 erhöhte. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Jens Köbach war eher ein Weckruf für die SG wieder mehr zu tun, was Julian Litz mit dem 3:1 (42.) kurz vor der Pause bestätigte. In Hälfte zwei, Argental musste nicht, Ratzenried konnte nicht, markierte Marius Späth den 4:1-Endstand (88.).

FC Leutkirch – SV Beuren 3:0 (1:0) - Tore: 1:0 Malick Dambel (32.), 2:0 Felix Hoff (82.), 3:0 Marvin Ringer (88.) - Schiedsrichter: Tobias Burger.

TSV Ratzenried – SG Argental 1:4 (1:3) - Tore: 0:1 Matthias Joos (18.), 0:2 Marius Späth (25.), 1:2 Jens Köbach (33.), 1:3 Julian Litz (42.), 1:4 Späth (88.) - Schiedsrichter: Reinhold Erne.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Baindt 1:2 (0:1) – Tore: 0:1 Yannick Spohn (9.), 0:2 Philipp Boenke (52.), 1:2 Fabian Scholz (90.) - Schiedsrichter: Adrian Zuber.

SV Mochenwangen – SG Aulendorf 3:2 (2:0) - Tore: 1:0 Manuel Schaaf (23.), 2:0 Marcel Moll (24.), 3:0 Patrick Noack (59.), 3:1, 3:2 Andreas Krenzler (80., 82.) - Schiedsrichter: Marvin Reimann.

FC Isny – SV Haisterkirch 2:1 (2:1) – Tore: 1:0 Said Tarhan (12.), 1:1 Jakob Schuschkewitz (15.), 2:1 Tarhan (28.), Schiedsrichter: Artur Grünwald.

SG Kißlegg – SC Unterzeil-Reichenhofen 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Marcel Schneider (17.), 2:0 Maik Aschenbrenner (52.), 3:0 Fabian Nadig (78.) - Schiedsrichter: Christopher Traub.

TSV Meckenbeuren – SV Kressbronn 0:0 – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Augustin Göggerle (TSV, 66.) – Schiedsrichter: Christian Hafner.

SV Seibranz – TSV Tettnang 2:2 (1:0) – Tore: 1:0 Jonas Schöllhorn (24.), 1:1 Tim Letsche (54.), 1:2 Oliver Sprenger (57.), 2:2 Robin Scheerer (68.) – Besonderes Vorkommnis: Robin Scheerer verschießt Foulelfmeter (SV, 10.) - Schiedsrichter: Jonas Bührle.