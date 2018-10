FC Leutkirch scheitert wieder am Abschluss

Der FC Leutkirch wartet in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Heimsieg. Beim 1:2 (1:1) gegen den FV Ravensburg II war der Tabellenvorletzte einem Punkte nahe, scheiterte aber mal wieder an seiner Chancenverwertung. Jubeln durfte am Ende die clever spielende Ravensburger U23. „Bis zur Führung war es ein gutes Spiel von uns, dann haben wir den Gegner leider stark gemacht“, sagte FCL-Coach Bruno Müller. FV-Trainer Nectad Fetic war zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir es spielerisch gut gelöst haben.“

Schon früh hatte der FCL die Chance zur Führung: Einen Querpass von Felix Hoff verpasste Malick Dambel in der Mitte nur knapp (3.). Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Tim Lauenroth den Leutkircher Keeper Paul Brünz erstmals prüfte, kurz darauf versuchte es Nico Maucher vergeblich. Das 1:0 für Leutkirch fiel aus knapp 30 Metern: Der erstmals in dieser Saison von Anfang an als Mittelstürmer eingesetzte Armin Ljubijankic setzte einen direkten Freistoß links unten ins Eck, FV-Keeper Luka Borgelott kam zu spät.

Nur wenig später schaffte Ravensburg den Ausgleich. Rene Zimmermann wurde von Daniel Biechele im Strafraum gelegt, Nico Maucher verwandelte den Elfmeter sicher (30.). Zwei Minuten später verpasste Maucher völlig frei stehend die Gästeführung, sein Schuss ging drüber. Bis zur Halbzeit ging es hin und her, aber ohne weiteren Treffer.

Nach der Pause ergaben sich lange keine Torraumszenen. Die erste Gelegenheit hatte wieder Leutkirch, Michael Koch schoss aber zu schwach und unplatziert (54.). Besser machte es erneut Ravensburgs Nico Maucher, der sich frei im Strafraum die Ecke aussuchen konnte und platziert zum 1:2 rechts unten traf (57.). Der stärkste Gästespieler Isaac Abeselom verpasste kurz darauf den dritten Treffer, weil er knapp drüber köpfte. Chancen zum Ausgleich hatten die Leutkircher gleich mehrere: Can Bozoglu schloss zweimal inkonsequent ab, der eingewechselte Nikica Vojnovic erwischte den Ball nicht richtig, Dambel zielte zu ungenau – Ravensburg zitterte sich mit der knappen Führung bis zum Schlusspfiff.