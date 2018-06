FC Leutkirch ohne Druck ins Halbfinale

Ratlosigkeit herrscht vor dem Bezirkspokal-Halbfinale beim FC Leutkirch.

Der Fußball-Bezirksligist war bislang in diesem Kalenderjahr in blendender Form. Spätestens nach dem klaren Sieg beim damaligen Liga-Spitzenreiter SG Aulendorf und dem Einzug in Pokalviertelfinale galt der FCL als ganz heißer Kandidat auf den Landesliga-Aufstieg.

Hohe Niederlagen

Doch was folgte, war ein totaler Einbruch. Einer 0:4-Klatsche in Maierhöfen folgte eine fast noch bitterere 2:5-Heimniederlage gegen Baindt. Das Thema Aufstieg hat sich erledigt – und ausgerechnet nun steht am Donnerstag, 7. Mai, 18.30 Uhr, das Halbfinal-Heimspiel gegen Liga-Konkurrent SV Haisterkirch an.

„Wenn wir so spielen wie gegen Baindt, sind wir chancenlos“, sagt FCL-Fußballchef Jochen Reischmann desillusioniert und zieht ein schonungsloses Fazit des Spiels: „Wir waren körperlich nicht anwesend, und ein Wille zum Sieg war nicht zu sehen. Es fehlte einfach alles, was wir uns vorher erarbeitet hatten. Es war ein Rückfall in alte Zeiten.“

Woran es liegt? „Da bin ich überfragt“, sagt Reischmann achselzuckend. „Aber ich habe schon, als es toll lief, immer gesagt, dass diese Mannschaft noch Zeit braucht, um zu reifen. Das wurde in den vergangenen beiden Spiel auch deutlich. Aber wir geben ihr diese Zeit.“

„Das ist sehr gut“

Nichtsdestotrotz ist er mit dieser Saison zufrieden. „Wir wollten Ende April den Klassenerhalt in der Tasche haben, um in aller Ruhe die neue Saison vorbereiten zu können. Das haben wir geschafft, das ist sehr gut.“

Dementsprechend könne die Mannschaft nun völlig ohne Druck in die letzten Saisonspiele gehen – einschließlich der Pokalpartie. „Klar, es wäre klasse, wenn wir das Finale in Arnach erreichen. Es wäre ein Highlight dieser Saison.“ Aber wenn nicht, bricht in Leutkirch auch keine Welt zusammen.

Das zweite Halbfinale bestreiten zeitgleich der gastgebende SV Bergatreute und der SV Amtzell.