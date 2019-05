FC Leutkirch II steht als erster Absteiger fest

Der Türk SV Wangen hat mit einem 8:3 gegen den SV Neuravensburg den ersten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A III verteidigt. Verfolger TSV Ratzenried gewann gegen den als ersten Absteiger feststehenden FC Leutkirch II mit 7:1.

SV Beuren II – SGM SV Dietmanns/SV Hauerz 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Felix Mader (12.), 2:0 Hermann Peter (39.), 2:1 Benjamin Frey (47./Elfmeter), 3:1 Theodor Müller (82.). – Der SV Beuren II konnte bereits am Freitag das vorgezogene Spiel für sich entscheiden und somit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Es war der dritte Sieg in Folge für den SVB.

TSV Wohmbrechts – TSV Heimenkirch II 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 Yilmaz Özcelik (5.), 0:2 Martin Kolb (72.). – In einem taktikgeprägten Spiel kam Wohmbrechts mit dem Druck nicht klar und Heimenkirch ging früh in Führung. Am Ende machten die erfahrenen Spieler in Reihen der Gäste den Unterschied. Bereits am Donnerstag um 15 Uhr geht es für Heimenkirch im Nachholspiel in Scheidegg um weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg.

FC Wangen II – SGM Aitrach/Tannheim 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 Florian Villinger (40.), 0:2 Gabriel Jehle (55.), 0:3 Florian Villinger (85.). – In den Anfangsminuten vergaben die Hausherren, die mit fünf A-Jugendlichen antraten, zwei gute Möglichkeiten. Die SGM war jedoch die Mannschaft, die kurz vor der Pause die Führung erzielte und am Ende drei überlebenswichtige Punkte für den Klassenerhalt entführte.

FC Scheidegg – TSV Röthenbach 2:4 (0:1). – Tore: 0:1 Oliver Knapp (42./Elfmeter), 0:2 Marian Schwärzler (49.), 0:3 Oliver Knapp (70./Elfmeter), 0:4 Florian Lampart (72.), 1:4 Severin Härle (75.), 2:4 Lukas Hölzler (78.). – In der ersten Halbzeit begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe. Im weiteren Spielverlauf nahm der TSV das Heft in die Hand und dominierte weitgehend. Nach Wiederanpfiff wurde es noch einmal spannend, doch am Ende nahm Röthenbach die drei Punkte mit nach Hause.

SV Deuchelried – SV Gebrazhofen 1:0 (1:0). – Tor: Michael Burkart (35.). – Laut SVG-Trainer Bernd Bräuchler geht die Niederlage wegen der schlechten Leistung seines Teams in Ordnung.

Türk SV Wangen – SV Neuravensburg 8:3 (4:2). – Tore: 1:0 Burak Altas (4.), 2:0 Serdar Bayraktar (16.), 2:1 Tobias Müller (19.), 3:1 Matthias Güttinger (22./Elfmeter), 3:2 Levin Leonhardt (30.), 4:2 Serdar Bayraktar (38.), 4:3 Levin Leonhardt (48.), 5:3 Matthias Güttinger (67.), 6:3 Ahmet Kaba (83.), 7:3 Laurent Shala (85.), 8:3 Angelo Rocco (90.). – Nach einer sehr zerfahrenen Anfangsphase kamen beide Mannschaften immer besser in die Partie. Letztendlich geht der Sieg der Hausherren aufgrund einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit in Ordnung.

TSV Ratzenried – FC Leutkirch II 7:1 (5:0). – Tore: 1:0 Dennis Mihaljevic (7.), 2:0 Gregor Waizenegger (22./Eigentor), 3:0 Jonas Karg (30.), 4:0, 5:0 Dennis Mihaljevic (36., 40.), 5:1 Nico Trausi (46.), 6:1 Manuel Schlude (58.), 7:1 Dennis Mihaljevic (60.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den FCL (76.).- Die einseitige Partie war bereits zur Halbzeit entschieden. Das Ergebnis hätte laut TSV-Trainer Steidle noch höher ausfallen können.