FC Leutkirch feiert ersten Landesliga-Heimsieg FCL feiert ersten Landesliga-Heimsieg

Ein 25-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag einen Verkehrsunfall in der Riedstraße in Hitzkofen verursacht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fuhr der Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem BMW in einen am Straßenrand geparkten anderen Wagen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der Fahrer, der Richtung Scheer unterwegs war, alkoholisiert gewesen sei, so der Polizeisprecher. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.