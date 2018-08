Favorit Lucas Schneider holt sich den Titel

Auf der Anlage des TC Leutkirch sind zum 29. Mal die Tennis-Stadtmeister im Einzel ermittelt worden. In der Königsdisziplin Herren A standen sich im Finale die beiden Favoriten Ermis Tsiantaris aus Kempten und Lucas Schneider (TC Memmingen) gegenüber. Schneider bestätigte seine derzeitige Topform und konnte sich mit geduldigem Grundlinienspiel mit 6:4, 6:2 den Titel sichern.

Im größten Feld der Herren B (22 Spieler) zog Pascal Schmutz aus Bergatreute ebenso ohne Satzverlust ins Endspiel ein wie der Isnyer Patrick Wagner, Sieger der Herren 30 in 2017. Wagner behielt in zwei klaren Sätzen die Oberhand. Bei den Herren C war Thomas Heckermann (Wiggensbach) nicht zu stoppen, auch nicht im Finale von Michael Osterrieder vom TC Mochenwangen.

Die Damen A-Konkurrenz konnte die ungesetzte Mengerin Carolin Krauß für sich entscheiden. Sie schlug die Jessica Tagliaferri vom TC Bad Waldsee 6:4,6:3. Marc Häming aus Fischbach schlug im Herren 30-Endspiel Marco Busam aus Eschach. Sven Sauter (TC Mochenwangen) sicherte sich den Herren 40A-Titel. Er bezwang Dietmar Stiegeler aus Holzgünz in zwei Sätzen. Im Duell der beiden Gaisbeurer Clubkameraden heißt der verdiente Sieger bei den Herren 40C Michael Baumann vor Stefan Scheiter. Unter dem Jubel der TCL-Mitglieder feierte Gabor Takacs den Titelgewinn bei den Herren 50. Er bezwang im Endspiel Reinhold Albrecht (TC Biberach) 6:0,7:6. Im Herren 60B-Feld gab der Aitracher Horst Staab keinen Satz ab. Auch Endspielgegner Helmut Sigg aus Schwäbisch Hall musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Den zweiten Titel für den TC Isny holte Karl-Heinz Suckow bei den Herren 60C. Im Finale ließ er Richard Marth aus Vogt keine Chance.