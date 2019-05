Faust und die #MeToo-Debatte

Während Schüler am Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasium (HMG) Goethes Faust fürs Abitur gepaukt haben, bissen sich die Theaterschüler fast ein ganzes Schuljahr mit einem anderen Ziel vor Augen durch die Verse. Sie wollen, so heißt es in der Mitteilung der Schule, den Text zum Leuchten bringen.

Der Anspruch: So viel Originaltext wie möglich. Dafür musste erst einmal gestrichen werden. Entstanden ist eine kurze und knackige Version mit den wichtigsten Inhalten, heißt es. Trotzdem wollte die Gruppe eigene Akzente setzen. „Mir ist wichtig, dass die von Goethe ausgesprochene Gesellschaftskritik immer noch von Relevanz ist“, sagt die 16-jährige Ruth Konrad. Sie spielt eine der Faust-Figuren. Denn eine Besonderheit der Inszenierung ist die Mehrfachbesetzung der Figuren, um deren Vielschichtigkeit auszudrücken - beispielsweise wenn Faust mit sich selbst ringt.

Bei den Proben merkten die Theaterschüler des HMG nach eigenen Angaben schnell, dass Faust und Mephisto nicht die einzig spannenden Figuren in Goethes Drama sind. Margarete hat demnach das Potenzial zur Hauptfigur, „was man ihren Worten im Original zunächst nicht auf den ersten Blick ansieht“, heißt es. Weshalb man dieser Figur mehr Gewicht gab. Die Abiturientin Lena Schäffeler hat für ihre Rolle als Margarete eigene Texte verfasst. „In jedem von uns steckt ein bisschen Faust, ein bisschen Margarete und ein bisschen Mephisto!“

So werde in Zeiten von #MeToo Faust ein bisschen weiblicher. Freilich bleibe Margarete auch in Leutkirch die tragische Figur, die wegen Faust ihre ganze Familie verliert, wie die Schule schreibt. Aber genau das passe wieder in die Zeit. Frauen forderten mehr Rechte ein, blieben aber offiziell noch häufig in der zweiten Reihe. Aber auch Faust-Fans kommen in der HMG-Inszenierung nicht zu kurz, heißt es.