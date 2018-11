Faust auf dem Kleiderhaufen

Ein Theaterabend der besonderen Art: Viele junge Menschen stürmten zum Gastspiel der Badischen Landesbühne Bruchsal mit Goethes „Urfaust“ die Festhalle. Da der Drama-Klassiker als Sternchenthema beim Deutsch-Abitur ansteht, leuchtete das Interesse der Schüler auch durchaus ein. Sie mögen sich auch amüsiert haben, weil einiges abging bei dieser Altkleidersammlung auf der Bühne. Ob sie allerdings mit der Inszenierung von Joerg Bitterich die literarische Bedeutung der Tragödie und ihre zeitlose Aktualität in ihrer Tiefe ausloten konnten, ist mehr als fraglich.

Schon die Einführung in die Thematik von Dramaturg Tristan Benzmüller forderte das Auffassungsvermögen der erwartungsfroh Versammelten stark heraus. Statt sich auf die Unterschiede der Faust-Fassungen und eine Deutung der sehr eigenwilligen Inszenierung des Bruchsaler Kinder- und Jugendtheaters zu beschränken, nahm er sich Goethes Biografie und sein literarisches Schaffen vor – und das im Turbotempo. So kam man sich allenfalls zugetextet vor, als das Spiel begann.

Die „Urfaust“-Fassung schrieb Goethe zwischen 1773 und 1775 vor allem in Prosa. Da der Prolog fehlt, gab es zum Auftakt eine schauerliche, akustisch allerdings fast unverständliche Szene aus Goethes Prometheus-Ballade, die er ungefähr zeitgleich in seinen Sturm- und Drang-Jahren geschrieben hatte. Nach dem wilden Treiben der drei Akteure dann der Auftritt einer traurigen Gestalt: Faust (Frederik Kienle) in schwarzen Shorts und Leggins, darüber ein roter Umhang, der nur bedingt seine Rundungen verhüllte. Man vernahm den bekannten Monolog des zweifelnden Wissenschaftlers, der nach dem Studium von Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie erklärt. „Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“ Das nahm man ihm tatsächlich ab. Und als dieser Faust sich der Magie verschreibt, um zu erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, schaute er einem Mitspieler in den Mund. Was er dort erblickte, bleibt allerdings ein Rätsel. Es war nicht das einzige Rätsel an diesem Abend, der wieder einmal bewies, dass heutiges Regietheater an Grenzen stößt, wenn es ihm an Stringenz fehlt.

Peinliche Parallele

„Durch die fragmentarische Struktur lässt der Urfaust Raum für eine eigene Lesart“, erklärte Bittrich in einem Interview, und diese Freiheit reizte er voll aus – man könnte auch sagen respektlos. Den Erdgeist lässt er auf Englisch anrufen – Deutsch versteht man im Jenseits offensichtlich nicht mehr. Fausts Sinnkrise geht im Drogendunst unter, und Mephisto pedikürt Frau Marthe, derweil Faust die fromme Margarethe verführt. Es kommt zum Kuss und zu mehr – auch wenn Kienles Faust so gar nichts von einem Don Juan hat. Er wirkt auch weder intellektuell noch zynisch, sondern eher wie ein harmloser Durchschnittsmensch in schlechtsitzender Kleidung. Apropos Kleidung: Die Darsteller müssen sich mühsam mehrerer Schichten entledigen, dann werden die staubigen Klamotten ziemlich sinnfrei hin- und hergeworfen oder zu Hügeln aufgeschichtet. „Jedes Kleidungsstück birgt eine Geschichte“, versicherte Benzmüller gedankenschwer in der Einführung. Das mag wohl sein, aber welche? Und seine Parallele zu den Kleiderbergen in den NS-Konzentrationslagern war einfach nur peinlich.

Ein Lichtblick in diesem Stück war allenfalls Julia Kemp als Margarethe. Zagen und Hingabe, aber auch Trauer, Wut und Verzweiflung bis hin zum Kindesmord brachen aus ihr heraus und beleuchteten in Goethes Knittelversen glaubhaft jene Zeiten der engen Moralvorstellungen, in denen eine außereheliche Schwangerschaft die Katastrophe schlechthin bedeutete. Lisa Bräuniger wiederum brachte als weiblicher Mephistopheles wenigstens Eleganz und Beweglichkeit auf die Bühne. Sie eröffnete das Spiel im schwarzen Tierkostüm, schmiegte sich schmeichelnd auf allen Vieren an Faust. Aber ein Pudel? Wohl eher eine Katze.

Anklänge an die Moderne boten nicht nur Blues-Riffs, Stakkato-Wortfetzen und Stroboskop-Effekte als Unterstreichung des Bruchstückhaften, sondern auch der Auftritt von Faust- und Margarethe-Klonen (Norhild Reinicke, Tim Tegtmeier, Markus Wilharm). Aber warum Klone? Ein weiteres Rätsel. Am Schluss führte Mephisto im Brautkleid die Kindsmörderin von der Bühne. Und Faust thronte, bekrönt mit einer lächerlichen Papiertüte, auf einem Kleiderhaufen. Wo sonst! Da sitzt er nun, der arme Tor. Glücklich, wer klüger ist als wie zuvor.