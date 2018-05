Fauser verpasst nach Sturz das Podest

Für die TSG Leutkirch ist Downhillfahrer Jan Fauser in Bühlertann mit weiteren 150 Startern beim ersten Rennen der Saison gestartet. Die Rennstrecke mit einer Länge von etwa 2,5 Kilometern startete an der Tannenburg und endete im Zielgelände am Ortsrand von Bühlertann. Fauser wurde Vierter in der U19. Beim Interstuhl-Cup siegte der TSG-Fahrer Valentin Kegreiß in der A-Klasse.

In Bühlertann gab es eine landschaftlich schöne Naturstrecke, gespickt mit künstlichen Hindernissen wie Steinfeldern oder Sprungschanzen. Trotz sommerlicher Witterung und trockenen Streckenverhältnissen verlangte die Strecke den Teilnehmern einiges Fahrkönnen ab – auch Jan Fauser stürzte im Training. Doch voll motiviert fuhr er im Qualifikationslauf auf Platz zwei und war in aussichtsreicher Lage für das Hauptrennen. Er stürzte allerdings und fiel in der Jugend U19 auf Platz vier zurück.

Bertschinger wird Dritter

Die Radamateure Lars Ulbrich und Valentin Kegreiß starteten bei der dritten Etappe des Interstuhl-Cups in Wilflingen bei Rottweil. Um den Start bei dieser Rennserie zu ermöglichen, schlossen sich die beiden Rennfahrer einer Renngemeinschaft des RSC Donaueschingen an. In Wilflingen war der Rundkurs mit 3,1 Kilometern Länge 23-mal zu befahren. Da knapp die Hälfte der Runde bergauf führt und es nur wenige Flachstücke gibt, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Rennen von einer Spitzengruppe bestimmt wird. Mit diesem Hintergedanken zeigte sich Kegreiß in der Anfangsphase des Rennens stets aktiv vorne. Seine Teamkollegen des RSC Donaueschingen halfen dabei, einzelne Vorstöße zu neutralisieren.

Nach etwa einem Drittel des Rennens ergriff Kegreiß die Initiative und entwischte dem Feld. Der Leutkircher sah allerdings nur wenige Chancen in einer Soloflucht, sodass er das Feld wieder aufschließen ließ. Im weiteren Verlauf fuhr der Leutkircher mit einigen anderen Fahrern an der Spitze des Feldes, bis Lücken entstanden und sich eine vierköpfige Spitzengruppe bildete. Mit Kegreiß war auch Rafael Bertschinger von der Rad-Union Wangen in der Spitzengruppe. Diese arbeitete gut zusammen und baute den Vorsprung aus. In der letzten Runde versuchten alle vier Fahrer vergeblich, mit einer Attacke zu entwischen. Kegreiß sprintete von Position zwei los, konnte sein hohes Tempo bis zum Ziel halten und sich mit dem ersten Sieg der Saison die A-Klasse fürs nächste Jahr sichern. Platz zwei erreichte Rafael Bertschinger. Lars Ulbrich erreichte das Ziel in einer Verfolgergruppe auf Platz 18.

Für weitere erfreuliche Ergebnisse aus Leutkircher Sicht sorgte Antonia Hoffmann in den vergangenen Wochen. Die junge Rennfahrerin fuhr sowohl beim Rennen im bayerischen Burggen als auch in Niederwangen einen zweiten Platz ein. Lea Waldhoff bestritt ein Omnium auf der Radrennbahn in Frankfurt (Oder), das zur Bundessichtung zählte. Bei der Wettkampfart werden mehrere Disziplinen zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Über 200 Meter erreichte Waldhoff den zweiten Platz. In den weiteren Disziplinen hatte die Leutkircherin allerdings etwas Pech. Am Ende erreichte sie Rang acht in der Gesamtwertung. In der Bundessichtung liegt Waldhoff auf Platz vier.